Inicio Sociedad Banco Nación
Para ahorrar

Banco Nación Día de la Madre: descuentos y cuotas increíbles hasta el 19 de octubre

Banco Nación y MODO anunciaron una promoción que incluye grandes descuentos y cuotas en diferentes rubros para el Día de la Madre

Por UNO
Banco Nación y MODO: muchas promos para el D{ia de la Madre.

Banco Nación y MODO: muchas promos para el D{ia de la Madre.

Banco Nación lanza este viernes una promoción especial por el Día de la Madre que ofrece descuentos (en algunos casos sin tope) y cuotas sin interés hasta el 19 de octubre. Los beneficios tienen como objetivo facilitar el regalo para mamá e incluye varios rubros como indumentaria, gastronomía y perfumería entre otros.

Promociones y ofertas del Banco Nación y MODO en Tienda on line

Hasta el 10 de octubre: 25% de descuento para quienes cobran su sueldo en Banco Nación y 18 cuotas sin interés. Este tipo de compras es online e incluye numerosos artículos de diferentes rubros. Solamente con tarjetas de crédito VISA.

El 11 de octubre y el 18 de octubre:

  • 20% en indumentaria y 6 cuotas sin interés (tope: $30.000 por compra).
  • 15% y 3 cuotas sin interés en librerías (tope: $30.000 por compra).
  • 15% y 6 cuotas sin interés en perfumerías (tope: $30.000 por compra).
  • En todos los casos hay un 5% de descuento extra para quienes cobran su sueldo en el Banco Nación (sin tope de descuento).
  • Válido solamente para tarjetas de crédito VISA.
Banco Nación Día de la madre perfume
Banco Naci&oacute;n. Descuento y cuotas en perfumer&iacute;as por el D&iacute;a de la Madre.

Banco Nación. Descuento y cuotas en perfumerías por el Día de la Madre.

Del 14 al 17 de octubre:

  • 20% en indumentaria y 6 cuotas sin interés (tope: $30.000 por compra).
  • 15% y 3 cuotas sin interés en librerías (tope: $30.000 por compra).
  • 15% y 6 cuotas sin interés en perfumerías (tope: $30.000 por compra).
  • En todos los casos hay un 5% de descuento extra para quienes cobran su sueldo en el Banco Nación (sin tope de descuento).
  • Válido solamente para tarjetas de crédito VISA.
  • De martes a viernes, pagando con QR, 20% de descuento y 6 cuotas sin interés (tope: $30.000 por compra)

17 y 18 de octubre:

Recorré shoppings con estas ventajas:

  • 20% en indumentaria y 6 cuotas sin interés (tope: $30.000 por compra).
  • 15% y 3 cuotas sin interés en librerías (tope: $30.000 por compra).
  • 15% y 6 cuotas sin interés en perfumerías (tope: $30.000 por compra).
  • En todos los casos hay un 5% de descuento extra para quienes cobran su sueldo en el Banco Nación (sin tope de descuento).
  • Válido solamente para tarjetas de crédito VISA (exclusivo BNA+ MODO).
Banco Nación Shopping
Para mam&aacute;. Banco Naci&oacute;n tambi&eacute;n tiene promo en shoppings.

Para mamá. Banco Nación también tiene promo en shoppings.

18 y 19 de octubre:

Gastronomía:

  • 25% de descuento (Para Mastercard Platinum y Black en heladerías, bares, restaurantes, panadería, chocolaterías y cafeterías adheridas).
  • Tope: $50.000 por tarjeta (solamente de débito, exclusivo BNA+ MODO)

Promociones con MODO BNA+ Día de la Madre

Del 9 al 19 de octubre:

Shopping y online:

  • 20% de descuento (acumulable con otras promociones).
  • Válido todos los días, pago con QR.
  • Tope 10.000 por cliente.
  • Válido solamente para tarjetas de crédito VISA.

Temas relacionados:

Te puede interesar