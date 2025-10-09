Las alternativas a YouTube Premium y a Spotify

En tiempos en donde se miden todos los gastos, pero al mismo tiempo se detesta la publicidad en las aplicaciones, conseguir alternativas gratuitas a Spotify o a YouTube Premium puede ser de mucha importancia.

Es verdad que Spotify y YouTube Premium ofrecen planes familiares que hace que estas suscripciones se abaraten. Sin embargo, son muchos los que buscan evitar el pago de membresías para poder disfrutar de música o videos.

Spotify
Tres alternativas para no gastar dinero en Spotify.

Cuáles son las opciones ante Spotify y YouTube Premium

Si usted es una de las tantas personas que busca ahorrarse unos dólares y dejar de pagar Spotify y YouTube Premium, entonces puede plantear cambiar estas aplicaciones por algunas de uso gratuito y sin peligros de virus.

Una de las más populares es Vimeo. Esta no tiene publicidad invasiva y contiene videos de alta calidad, como así también producciones profesionales. Además, tiene una particularidad muy importante y es que permite ver y descargar contenidos.

Otra alternativa a Spotify y YouTube Premium es Dailymotion. Esta es una aplicación muy simple y que posee reproducción sin cortes. Su algoritmo permite que se muestre solamente aquellos temas que son de interés del usuario y no cobra extras, ni impone avisos publicitarios.

Finalmente, se encuentra PeerTube, que tiene la ventaja de no rastrear datos y está construida de tal manera que ha eliminado los anuncios por completo. Incluso permite crear canales temáticos.

youtube premium
Tres alternativas para no gastar dinero en YouTube Premium.

Cuánto cobran por mes Spotify y YouTube Premium

En el caso de YouTube Premium, este ofrece dos planes:

  • Plan individual: 3,19 dólares.
  • Plan Familiar (hasta 6 personas del grupo familiar): 6,49 dólares.

En tanto, en el caso de Spotify, los valores son los siguientes:

  • Plan individual: $3.299
  • Plan Dúo: $4.299
  • Plan Familiar: 5.499 (Acepta hasta 6 cuentas)
  • Plan Estudiantes: $1.799.

En todos los casos se suma el pago de impuestos, aunque en el caso de Spotify, también hay promociones que permiten tener el servicio a un precio más barato por plazos que van de 1 mes a los 6 meses.

