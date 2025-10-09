En tiempos en donde se miden todos los gastos, pero al mismo tiempo se detesta la publicidad en las aplicaciones, conseguir alternativas gratuitas a Spotify o a YouTube Premium puede ser de mucha importancia.
Es verdad que Spotify y YouTube Premium ofrecen planes familiares que hace que estas suscripciones se abaraten. Sin embargo, son muchos los que buscan evitar el pago de membresías para poder disfrutar de música o videos.
Si usted es una de las tantas personas que busca ahorrarse unos dólares y dejar de pagar Spotify y YouTube Premium, entonces puede plantear cambiar estas aplicaciones por algunas de uso gratuito y sin peligros de virus.
Una de las más populares es Vimeo. Esta no tiene publicidad invasiva y contiene videos de alta calidad, como así también producciones profesionales. Además, tiene una particularidad muy importante y es que permite ver y descargar contenidos.
Otra alternativa a Spotify y YouTube Premium es Dailymotion. Esta es una aplicación muy simple y que posee reproducción sin cortes. Su algoritmo permite que se muestre solamente aquellos temas que son de interés del usuario y no cobra extras, ni impone avisos publicitarios.
Finalmente, se encuentra PeerTube, que tiene la ventaja de no rastrear datos y está construida de tal manera que ha eliminado los anuncios por completo. Incluso permite crear canales temáticos.
En el caso de YouTube Premium, este ofrece dos planes:
En tanto, en el caso de Spotify, los valores son los siguientes:
En todos los casos se suma el pago de impuestos, aunque en el caso de Spotify, también hay promociones que permiten tener el servicio a un precio más barato por plazos que van de 1 mes a los 6 meses.