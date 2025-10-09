Una de las más populares es Vimeo. Esta no tiene publicidad invasiva y contiene videos de alta calidad, como así también producciones profesionales. Además, tiene una particularidad muy importante y es que permite ver y descargar contenidos.

Otra alternativa a Spotify y YouTube Premium es Dailymotion. Esta es una aplicación muy simple y que posee reproducción sin cortes. Su algoritmo permite que se muestre solamente aquellos temas que son de interés del usuario y no cobra extras, ni impone avisos publicitarios.

Finalmente, se encuentra PeerTube, que tiene la ventaja de no rastrear datos y está construida de tal manera que ha eliminado los anuncios por completo. Incluso permite crear canales temáticos.

youtube premium Tres alternativas para no gastar dinero en YouTube Premium.

Cuánto cobran por mes Spotify y YouTube Premium

En el caso de YouTube Premium, este ofrece dos planes:

Plan individual: 3,19 dólares.

Plan Familiar (hasta 6 personas del grupo familiar): 6,49 dólares.

En tanto, en el caso de Spotify, los valores son los siguientes:

Plan individual: $3.299

Plan Dúo: $4.299

Plan Familiar: 5.499 (Acepta hasta 6 cuentas)

Plan Estudiantes: $1.799.

En todos los casos se suma el pago de impuestos, aunque en el caso de Spotify, también hay promociones que permiten tener el servicio a un precio más barato por plazos que van de 1 mes a los 6 meses.