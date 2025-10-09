Lo que viene para Independiente Rivadavia y Godoy Cruz en el Torneo Clausura: días y horarios de la fecha 13

Para River e Independiente Rivadavia será el último encuentro antes de enfrentarse el viernes 24 en Córdoba, en una de las semifinales de la Copa Argentina.

petroli El Tomba tendrá dos partidos seguidos como visitante.

La fecha 13 será la anterior al receso por las elecciones nacionales del domingo 26 y su programa de partidos se extenderá hasta el miércoles 22.

Además, la Liga confirmó que el encuentro entre Sarmiento y Rosario Central, suspendido por una tormenta a los 45', se completará el viernes 24 desde las 16.

Aclaración de la Liga Profesional sobre la fecha 13 del Torneo Clausura

Es importante destacar que los horarios definidos para el sábado 18 y el domingo 19 obedecen a la intención de que los partidos locales no se superpongan con la final de la Copa Libertadores Femenina (se juega el sábado 18/10 a las 20) y la final del Mundial Sub 20 de Chile (domingo 19/10 a las 20).

La Liga Profesional indicó que esto obedece a la constante política de apoyo de la AFA tanto al fútbol femenino como al formativo.

La fecha 13 del Torneo Clausura

Viernes 17 de octubre

19.00 Racing – Aldosivi (Zona A)

21.15 Lanús – Godoy Cruz (Zona B)

21.15 Argentinos – Newell’s (Zona A)

Sábado 18 de octubre

15.45 Independiente Rivadavia – Banfield (Zona A)

18.00 Boca – Belgrano (Zona A)

22.15 Talleres – River (Zona B)

Domingo 19 de octubre

15.00 Sarmiento – Vélez (Zona B)

15.00 Estudiantes – Gimnasia (interzonal)

18.00 Rosario Central – Platense (Zona B)

18.00 San Martín (SJ) – Independiente (Zona B)

Lunes 20 de octubre

19.00 Tigre – Barracas Central (Zona A)

19.00 Deportivo Riestra – Instituto (Zona B)

21.15 Atlético Tucumán – San Lorenzo (Zona B)

Martes 21 de octubre

19.15 Unión – Defensa y Justicia (Zona A)

Miércoles 22 de octubre