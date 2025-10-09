Álvaro Montoro El mediocampista de la Selección argentina será operado.

Con la 10 en la espalda le aporta vértigo y poder ofensivo a un equipo que ha marcado 12 goles en cuatro partidos el actual jugador del Botafogo se perfilaba como una de las estrellas de la Selección, pero frente a Nigeria y tras un fuerte choque tuvo que retirarse con lágrimas en sus ojos.

Embed ÁLVARO MONTORO SALIÓ LESIONADO y terminó LLORANDO. pic.twitter.com/J0pB8IynOP — DAT (@DeportesAlTacok) October 8, 2025

Los estudios posteriores revelaron que se trata de una fractura en la clavícula derecha; Diego Placente en conferencia de prensa explicó que Montoro había sentido un ruido y que se le había salido el hombro, lo que causó la preocupación del cuerpo técnico nacional. Además se confirmó lo que nadie quería escuchar: el mediocampista se perderá el resto de la competencia.

Es así que durante el viernes viajará de Santiago de Chile a Buenos Aires para que el sábado sea operado por el departamento médico de la Asociación del Fútbol Argentino.

El apoyo de los compañeros de la Selección argentina

Una vez concretada la goleada los jugadores argentinos celebraron la clasificación a los cuartos de final y ya en el vestuario se sacaron una foto para manifestar el apoyo a Álvaro Montoro mostrando la 10 que era defendida por el juvenil de Botafogo.

Selección argentina Sub 20 La Selección argentina junto a Álvaro Montoro.

Los octavos de final del Mundial Sub 20

Martes 7/10

Ucrania 0 - España 1

Chile 1 - México 4

Miércoles 8/10

Argentina 4 - Nigeria 0

Colombia 3 - Sudáfrica 1

Japón 0 - Francia 1

Paraguay 0 - Noruega 1

Jueves 9/10