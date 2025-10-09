Alexis Matteo, en la previa de los octavos de final: la buena temporada del Deportivo Maipú y Juan Manuel Sara como DT rival

Luego de enfatizar en esas lesiones (Matías Viguet, Gastón Mansilla, en su momento Rubens Sambueza), y obstáculos que se le fueron imponiendo al equipo en la recta final, el entrenador ponderó que, colectivamente, el plantel fue superando cada adversidad con osadía. "Nosotros, con nuestras armas, y pasando distintas problemáticas que ha pasado Maipú, logramos ilusionar. Estamos expectantes pero con los pies sobre la tierra. Vamos a dar batalla hasta el final".
Por otra parte, Matteo se detuvo en el condimento especial que tendrpa el partido de octavos de final ante Estudiantes de Caseros: que Juan Manuel Sara sea el director técnico del adversario. "No influye para mí que esté (Juan Manuel) Sara. El equipo lo armó él pero fue mutando, no es el mismo que dejó él. Hizo un gran trabajo Juan pero hoy es otro Maipú. Podrá tener algunas cosas claras pero no creo que pueda sacar ventaja. Es el entrenador de Estudiantes y nosotros vamos a enfrentar a un gran equipo. Lo analizamos de forma más distante".
Finalmente, Alexis Matteo aludió a la situación de Rubens Sambueza, quien recibió tres fechas de expulsión en el encuentro ante Colegiales. "Estamos intentando reducirle la pena. Nos parece exagerada la sanción de tres fechas. Hicimos el descargo y ojalá se le bajen a alguas fechas. Esperemos poder contar con él porque significa mucho desde el juego y desde su experiencia", cerró el DT del Deportivo Maipú.
