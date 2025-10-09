Inicio Ovación Fútbol Alexis Matteo
Alexis Matteo, en la previa de los octavos de final: la buena temporada del Deportivo Maipú y Juan Manuel Sara como DT rival

Alexis Matteo se refirió al duelo entre el Deportivo Maipú y Estudiantes de Caseros por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional

Por Carolina Quiroga
Alexis Matteo habló del duelo entre el Deportivo Maipú y Estudiantes de Caseros por los octavos de final del Reducido.

Hoy la realidad encuentra a un Deportivo Maipú ilusionado y con ganas de pelear por la segunda plaza rumbo a la Primera División. Alexis Matteo, entrenador del Botellero, se refirió a los últimos dos partidos en que el Cruzado logró sacar su boleto para la instancia de Reducido. "Con Colegiales nos fuimos muy dolidos por todo lo que pasó al final. Pero estábamos tranquilos de alguna manera porque habíamos tenido buenas producciones y por suerte, con Atlanta, pudimos convertir y el premio fue este: los dos objetivos (clasificar al Reducido y a Copa Argentina 2026)".

Deportivo Maip&uacute; jugar&aacute; el Reducido de la Primera Nacional y clasific&oacute; a la Copa Argentina 2026.&nbsp;

La reflexión de Alexis Matteo sobre la temporada del Deportivo Maipú y el cruce con Juan Manuel Sara

Fue una constante en el DT del Deportivo Maipú la máxima de analizar las formas más allá de los resultados. Para Alexis Matteo, desde su llegada, lo importante siempre fue ir mejorando la producción futbolística del plantel que dejó Juan Manuel Sara, hoy entrenador del rival de octavos de final del Botellero. "Lo que más valoramos es la identidad que pudimos darle a este equipo. Más allá que, a veces pudo salirnos un poco mejor o peor, yo me detengo en la producción no en el resultado. Eso es superficial. Debemos analizar el juego. Y a lo largo de nuestras 14 fechas, Deportivo Maipú pulió cuestiones puntuales del juego y se hizo fuerte en las adversidades (expulsiones, lesionados, futbolistas que se fueron, un plantel joven y el último episodio ante Colegiales). Me identifico con estos chicos", sentenció el DT en diálogo con Ovación 90 en Radio Nihuil.

Luego de enfatizar en esas lesiones (Matías Viguet, Gastón Mansilla, en su momento Rubens Sambueza), y obstáculos que se le fueron imponiendo al equipo en la recta final, el entrenador ponderó que, colectivamente, el plantel fue superando cada adversidad con osadía. "Nosotros, con nuestras armas, y pasando distintas problemáticas que ha pasado Maipú, logramos ilusionar. Estamos expectantes pero con los pies sobre la tierra. Vamos a dar batalla hasta el final".

Alexis Matteo se refiri&oacute; al cruce con el ex entrenador del Deportivo Maip&uacute;, Juan Manuel Sara.&nbsp;

Por otra parte, Matteo se detuvo en el condimento especial que tendrpa el partido de octavos de final ante Estudiantes de Caseros: que Juan Manuel Sara sea el director técnico del adversario. "No influye para mí que esté (Juan Manuel) Sara. El equipo lo armó él pero fue mutando, no es el mismo que dejó él. Hizo un gran trabajo Juan pero hoy es otro Maipú. Podrá tener algunas cosas claras pero no creo que pueda sacar ventaja. Es el entrenador de Estudiantes y nosotros vamos a enfrentar a un gran equipo. Lo analizamos de forma más distante".

Finalmente, Alexis Matteo aludió a la situación de Rubens Sambueza, quien recibió tres fechas de expulsión en el encuentro ante Colegiales. "Estamos intentando reducirle la pena. Nos parece exagerada la sanción de tres fechas. Hicimos el descargo y ojalá se le bajen a alguas fechas. Esperemos poder contar con él porque significa mucho desde el juego y desde su experiencia", cerró el DT del Deportivo Maipú.

