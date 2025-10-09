Alexis Matteo, en la previa de los octavos de final: la buena temporada del Deportivo Maipú y Juan Manuel Sara como DT rival

Hoy la realidad encuentra a un Deportivo Maipú ilusionado y con ganas de pelear por la segunda plaza rumbo a la Primera División. Alexis Matteo, entrenador del Botellero, se refirió a los últimos dos partidos en que el Cruzado logró sacar su boleto para la instancia de Reducido. "Con Colegiales nos fuimos muy dolidos por todo lo que pasó al final. Pero estábamos tranquilos de alguna manera porque habíamos tenido buenas producciones y por suerte, con Atlanta, pudimos convertir y el premio fue este: los dos objetivos (clasificar al Reducido y a Copa Argentina 2026)".

deportivo-maipu-1 Deportivo Maipú jugará el Reducido de la Primera Nacional y clasificó a la Copa Argentina 2026.

La reflexión de Alexis Matteo sobre la temporada del Deportivo Maipú y el cruce con Juan Manuel Sara

Fue una constante en el DT del Deportivo Maipú la máxima de analizar las formas más allá de los resultados. Para Alexis Matteo, desde su llegada, lo importante siempre fue ir mejorando la producción futbolística del plantel que dejó Juan Manuel Sara, hoy entrenador del rival de octavos de final del Botellero. "Lo que más valoramos es la identidad que pudimos darle a este equipo. Más allá que, a veces pudo salirnos un poco mejor o peor, yo me detengo en la producción no en el resultado. Eso es superficial. Debemos analizar el juego. Y a lo largo de nuestras 14 fechas, Deportivo Maipú pulió cuestiones puntuales del juego y se hizo fuerte en las adversidades (expulsiones, lesionados, futbolistas que se fueron, un plantel joven y el último episodio ante Colegiales). Me identifico con estos chicos", sentenció el DT en diálogo con Ovación 90 en Radio Nihuil.