Atención vecinos: este viernes se realizará un corte de agua por mantenimiento

Los trabajos, forman parte de las tareas de mantenimiento y mejora del sistema, por lo que comenzarán a partir de las 06:00 horas, y demandarán la afectación del suministro a toda la localidad por un plazo estimado en tres horas. Una vez finalizadas las tareas, el suministro se recuperará en forma lenta y paulatina, ya que deben ir rehabilitándose gradualmente los envíos de agua.
Recomendaciones para los usuarios
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
corte de agua bs as (1)
Hay trabajos programados sobre la red de agua en Los Toldos.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.