Atención vecinos: este viernes se realizará un corte de agua por mantenimiento
Atención vecinos: este viernes se realizará un corte de agua por mantenimiento

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua para hoy viernes 10 de octubre de 2025 en una zona de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por trabajo.

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Qué zonas de Buenos Aires se verán afectada por el corte de agua

corte de agua bs as
ABSA inform&oacute; sobre un corte de agua para hoy viernes 10 de octubre de 2025.

ABSA informó sobre un corte de agua para hoy viernes 10 de octubre de 2025.

El corte de agua se llevará a cabo el recambio de una válvula perteneciente a la red de distribución de agua de la localidad de Los Toldos.

Los trabajos, forman parte de las tareas de mantenimiento y mejora del sistema, por lo que comenzarán a partir de las 06:00 horas, y demandarán la afectación del suministro a toda la localidad por un plazo estimado en tres horas. Una vez finalizadas las tareas, el suministro se recuperará en forma lenta y paulatina, ya que deben ir rehabilitándose gradualmente los envíos de agua.

Recomendaciones para los usuarios

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

corte de agua bs as (1)
Hay trabajos programados sobre la red de agua en Los Toldos.

Hay trabajos programados sobre la red de agua en Los Toldos.

  • Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
  • Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
  • Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
  • Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.

Temas relacionados:

Te puede interesar