Atención vecinos: este viernes se realizará un corte de agua por mantenimiento

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. La realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, tratamiento y disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

Qué zonas de Buenos Aires se verán afectada por el corte de agua

corte de agua bs as ABSA informó sobre un corte de agua para hoy viernes 10 de octubre de 2025.

El corte de agua se llevará a cabo el recambio de una válvula perteneciente a la red de distribución de agua de la localidad de Los Toldos.