Franco Colapinto más cerca de sus ídolos.

Tuvo que pasar 42 años, 5 meses y 11 días para que un argentino volviera a correr en la Fórmula 1. El último fue Carlos Reutemann el 21 de marzo de 1982 y el regreso se dio el 1 de septiembre de 2024 cuando Franco Colapinto se subió al Williams y corrió en el GP de Italia.

El piloto de 22 años es parte de un ranking que lidera El Lole y que tiene en el segundo puesto a Juan Manuel Fangio, por su lado Colapinto se ubica en el cuarto lugar, sin embargo, está muy cerca de alcanzar el tercer puesto.

Fangio y Reutemann
Franco Colapinto va detrás de los pasos de Fangio y Reutemann.

El ranking histórico de los pilotos argentinos

El ranking corresponde a la cantidad de vueltas que los pilotos argentinos han dado en la Fórmula 1 y que es liderado por Carlos Reutemman. El Lole completó 6986 vueltas desde que debutó en 1972 con la escudería Brabham en el Gran Premio de España, luego pasó por Ferrari y Lotus para finalmente retirarse en Williams en 1982.

Participó de 146 Grandes Premios logrando 12 triunfos y 45 podios; además, en 1981 logró el subcampeonato detrás de Nelson Piquet.

En el segundo puesto se ubica el histórico Juan Manuel Fangio, quien debutó en 1950 en el Gran Premio de Gran Bretaña en el monoplaza de Alfa Romeo. Luego representó a Maserati, Ferrari, Mercedes-Benz y BRM, en total completó 3022 vueltas.

El Chueco participó de 51 Grandes Premios obteniendo 24 triunfos y 35 podios. Logró cinco campeonatos (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957), un récord que permaneció hasta que Michael Schumacher lo superó en 2003. Su retiro se produjo en 1958 en el Gran Premio de Alemania conduciendo para Maserati.

En el tercer puesto está Froilán González, debutó en 1950 en el Gran Premio de Italia con Maserati y se retiró en 1958 en la misma competencia pero defendiendo los colores de Ferrari. Entre medio también representó los colores de BRM, Vanwall y Connaught.

Jose Froilan
Franco Colapinto está muy cerca de superar a Froilán González.

En total completó 1296 vueltas y participó en 26 Grandes Premios y logró dos triunfos (en Gran Bretaña en 1951 y en Francia 1954). Además estuvo siete años en el podio.

Franco Colapinto sigue avanzando

El piloto de 22 años ya lleva 1088 vueltas y se encuentra muy cerca de superar a Froilán González ya que se encuentra a tan solo 208 vueltas.

Por lo tanto, en tres competencias lograría quedar en el tercer puesto. Es que en el GP de Estados Unidos en Austin hay 56 vueltas y en el de México y Brasil hay 71 vueltas en cada uno. En caso de completarlas a Franco Colapinto solo le faltarían 10 vueltas que las podrá realizar en el Sprint de Austin.

Así está el ranking de los pilotos argentinos

  • Carlos Reutemann – 6986 vueltas.
  • Juan Manuel Fangio – 3022 vueltas.
  • Froilán González – 1296 vueltas.
  • Franco Colapinto – 1088 vueltas.
  • Gastón Mazzacane – 1047 vueltas.
  • Roberto Mieres – 807 vueltas.
  • Esteban Tuero – 613 vueltas.
  • Carlos Menditeguy – 497 vueltas.
  • Onofre Marimón – 415 vueltas.
  • Ricardo Zunino – 373 vueltas.

