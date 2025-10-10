Embed - Facundo Nadalín, defensor de Gimnasia y Esgrima habló de la final ante Deportivo Madryn

"Deportivo Madryn es un rival muy duro, ha hecho una buena campaña y tiene jugadores importantes que incluso han tenido un paso por este club. Trataremos de hacer nuestro partido y lograr un resultado positivo que nos permita subir de categoría", agregó el lateral derecho.

Ignacio Antonio: "Es un partido especial"

Ignacio Antonio, mediocampista de Gimnasia y Esgrima, fue contundente: "Es un partido especial que puede cambiar el futuro del club y hay que tomarlo con esa responsabilidad. Estamos muy bien en lo futbolístico, a lo largo de todo el torneo sostuvimos un buen nivel y fuimos justos ganadores de nuestra zona".

Embed - Ignacio Antonio, volante de Gimnasia y Esgrima se refirió a la final ante Deportivo Madryn

"En lo personal es como una revancha por la final que perdimos el año pasado frente a San Martín de San Juan. Ahora me toca jugar nuevamente un partido decisivo y sabemos que será un partido cerrado, pero tenemos nuestras armas para lastimar al rival", agregó.

Para terminar, destacó: "Van a ir muchos hinchas a Buenos Aires y ojalá festejemos todos juntos el ascenso".