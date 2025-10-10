La fuerte decisión del plantel de Atlético Club San Martin que sepulta el sueño de ascenso

Dentro del recado aparece el anuncio más duro, la baja del encuentro de vuelta por el primer mano a mano: "El grupo siempre priorizó el bienestar del club, evitando generar conflictos internos. Sin embargo, la falta de respuesta y voluntad el plantel ha tomado la decisión de no viajar al partido contra Sarmiento de La Banda".

El motivo que aumentó el malestar de los jugadores tiene que ver con el atrasado de dos meses de sueldo y un mes en los alquileres, más los intereses generados por el atraso en los respectivos pagos. Por ahora, del club no se manifestaron al respecto, aunque aseguran estar trabajando para poder sanar parte del monto y poder presentarse al partido.

El Federal A, un torneo deficitario

La temporada en el Federal A ha sido más que complicada para los equipos de Mendoza. Gutiérrez Sport Club tuvo serios problemas económicos que repercutieron en lo deportivo y terminó descendiendo, algo que ahora sufre Atlético Club San Martín. Con poco aporte del Consejo Federal y números exorbitantes, el 2025 ha sido más traumático que alentador para dos de los tres representantes provinciales en la categoría.