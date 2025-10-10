Inicio Ovación Fútbol Atlético Club San Martín
La fuerte decisión del plantel de Atlético Club San Martin que sepulta el sueño de ascenso

Acorralado y con una deuda en aumento, jugadores de Atlético Club San Martín emitieron una dura decisión en un comunicado. ¿Fin al sueño del Federal A?

Atlético Club San Martín puede quedar eliminado sin jugar en el Federal A.

El fútbol de Mendoza se prepara para un fin de semana histórico. La grilla tenía en cartelera a Gimnasia y Esgrima jugando la final, el derbi entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, el comienzo del Reducido para Deportivo Maipú y a Atlético Club San Martín jugando en Santiago del Estero por playoff del Federal A.

Al parecer, uno de sus partidos se tachará del menú: los jugadores del Atlético Club San Martín tomaron una fuerte decisión, la cual emitieron vía comunicado, anunciando la cancelación del viaje para el encuentro contra Sarmiento de la Banda por motivos económicos y deuda importante.

san martin vs sarmiento LB
Tras el 0 a 0 en la ida, Atl&eacute;tico San Mart&iacute;n defin&iacute;a la serie como visitante.

"El plantel del Atlético Club San Martín quiere expresar públicamente la difícil situación que viene atravesando. Tuvimos que buscar alojamiento por nuestros propios medios y desde hace un tiempo la situación se agravó considerablemente. Se nos abonaron sueldos de manera parcial y con demoras, llevando a una situación insostenible", arranca el extenso mensaje.

Dentro del recado aparece el anuncio más duro, la baja del encuentro de vuelta por el primer mano a mano: "El grupo siempre priorizó el bienestar del club, evitando generar conflictos internos. Sin embargo, la falta de respuesta y voluntad el plantel ha tomado la decisión de no viajar al partido contra Sarmiento de La Banda".

El motivo que aumentó el malestar de los jugadores tiene que ver con el atrasado de dos meses de sueldo y un mes en los alquileres, más los intereses generados por el atraso en los respectivos pagos. Por ahora, del club no se manifestaron al respecto, aunque aseguran estar trabajando para poder sanar parte del monto y poder presentarse al partido.

El Federal A, un torneo deficitario

La temporada en el Federal A ha sido más que complicada para los equipos de Mendoza. Gutiérrez Sport Club tuvo serios problemas económicos que repercutieron en lo deportivo y terminó descendiendo, algo que ahora sufre Atlético Club San Martín. Con poco aporte del Consejo Federal y números exorbitantes, el 2025 ha sido más traumático que alentador para dos de los tres representantes provinciales en la categoría.

