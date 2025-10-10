"Sí es una semana muy especial para toda la familia porque además del partido, ese mismo día, es el primer cumpleaños de Gino, así que será un día largo", sumó quien ya tiene su lugar asegurado en la platea Oeste del Bautista Gargantini.

Fabián y Gino Fabián y el pequeño Gino, quien forma una L con sus dedos, en el Bautista Gargantini.

Al ser consultado sobre su palpito de cara al derbi del próximo domingo, soltó: "Independiente Rivadavia es el local y tiene la responsabilidad de salir a buscar el partido. Creo que vamos a ganar".

En cuanto al análisis que se vuelve tendencia cada vez que se disputa un partido de estas características, fue tajante con su postura: "Es un clásico, no es el clásico de Mendoza, pero no se puede negar la gran rivalidad que existe entre ambos clubes".

Gino y la innegociable herencia leprosa

Fabián estará presente en la Catedral y Barby seguirá lo que suceda desde la comodidad del sillón. Sobre qué pasará una vez que Facundo Tello marque el final del encuentro, manifestó: "Después del partido veremos qué pasa. Calculo que el ganador se quedará festejando con sus amigos".

Gino, quien este 12 de octubre cumplirá su primer añito, viste los colores de Independiente Rivadavia y ha visitado en más de una oportunidad tanto el Bautista Gargantini como Ciudad Deportiva. Sobre la charla que permitió que esto suceda, reveló: "El tema Gino y su equipo fue algo que hablamos con tiempo. Incluso lo debatimos antes de planear el embarazo".

Fabián de vecchi Fabián viajó a Córdoba para ver el ascenso de Independiente Rivadavia el mismo día que cumplía un año de casado.

"En casa es fútbol 24/7. Vemos cualquier partido que haya en la tele, pongo la radio con los programas deportivos, vamos a ver futsal. Somos cansadores", adelantó. En cuanto a las gastadas y chicanas, Fabián sentenció: "Chicanas hay, normales. Con los códigos de fútbol. Cuando el otro está enojado, no se toca el tema".

La perspectiva tombina de Barby para un domingo plagado de emociones

Barby, hincha de Godoy Cruz hasta la médula, reveló cómo ha transitado una semana cargada de emociones: "La semana se ha vivido con ansias. Organizando cómo será. ¿A qué hora él se va a la cancha y a qué hora me junto yo con mis amigos a verlo?. Justo ese mismo día es el cumpleaños de Gino. Pensamos en un momento hacerlo antes o después, pero no nos parecía justo para el bebé. El horario nos juega a favor dentro del panorama. Por suerte no es a las 14. Va a ser un finde agitado. Hay ansiedad, está esa incertidumbre de qué va a pasar si gana uno o el otro. Yo me pedí el lunes en el laburo por las dudas. Uno nunca sabe".

Como todo hincha del Expreso, se ilusiona con sumar de a tres en el Bautista Gargantini: "Mi palpito es que ganemos. Yo les quiero ganar en todo, para que te voy a mentir. Les quiero ganar en todas las disciplinas y en todos los ámbitos".

La letra chica del contrato

Es una pareja futbolera que, en cada ocasión que puede, disfruta del deporte más popular del mundo: "Se habla de fútbol las 24 horas. Vemos fútbol todos los días, siempre hay fútbol puesto en casa. Es común entre nosotros que si vamos a un lugar y yo veo a algún jugador, decirle 'che, mirá quién está'. No sé si es muy común que la mujer reconozca a los jugadores. Lo mismo cuando nos vamos de vacaciones y vemos a algún futbolista. Compartimos la misma pasión por el fútbol y a los dos nos encanta. Podemos estar todo el día mirando fútbol".

Barby hincha de Godoy Cruz Barby alentando a Godoy Cruz junto a su padre.

Sobre si en el seno íntimo de la familia hubo alguna apuesta, contó: "No hay apuesta de por medio. A mí sí me gustaría que hubiese, voy a pelear por ella. La apuesta que a mí me gustaría es que si gana Godoy Cruz tengo la chance de llevar una vez a Gino a la cancha. Lo hablamos antes de formalizar y casarnos, ahí se contempló que el bebé no iba a llamarse ni Bautista ni Feliciano y que de bebé iba a usar ropa de bebé y no de los clubes. Pero siempre supe que la letra chica era que cuando tuviera un hijo iba a ser de la Lepra".

"Así como es el sueño de cualquier hincha llevar a su hijo a la cancha, también es el mío. Él es muy leproso, pero yo soy muy tombina. Yo sabía que iba a ser de la Lepra, pero es mi sueño ir con mi hijo al Feliciano Gambarte y ver un partido con él. Si pudiese hacer una apuesta, usaría esa posibilidad. Por mí y por darme el gusto. Sería una felicidad muy grande", completó con la emoción a flor de piel.

¿Es o no es un clásico?

En cuanto a la pregunta que es tendencia durante estas horas, sobre si se considera clásico o no, Barby dejó clara su postura: "Siempre está eso de que el clásico de uno es Andes Talleres y del otro Gimnasia. La realidad es que es un clásico. Es el clásico de la provincia y se vive así. A ninguno de los dos le da igual. Ese es el condimento del clásico, los dos sabemos que el que sea que gane lo va a chicanear al otro. Para mí es un clásico".

Barby hincha de Godoy Cruz Barby viviendo en primera persona el sueño de volver al Feliciano Gambarte.

Sobre las chicanas y cómo se vive la realidad puertas adentro, Barby soltó: "Sinceramente no es por agrandarme, pero nosotros todos estos años hemos estado en una categoría distinta. Honestamente, lo que pasaba con la Lepra no me interesaba. Había una chicana de rivalidad histórica, pero nada más. Hoy que estamos los dos en Primera pasa que estamos en la casa y le tiro alguna cancioncita. Eso sí, cuando uno pierde o le está yendo mal, el otro no tira comentarios. Si Godoy Cruz pierde, yo llego idiota y no se habla del tema. Se respetan las horas o los días que uno quiera estar enojado con eso".

El babyshower y las anécdotas que terminaron en risas

A la hora de recordar alguna anécdota, la cual terminó con risas pese a que al principio parecía de terror, Barby expresó: "En el babyshower una amiga me llevó un recibidor de Godoy Cruz. Se enojó, me preguntó quién me había regalado eso. Después de unos días lo encontré en la basura. Fue algo que terminó siendo gracioso. Él es cortante con este tema. Para él, el niño tiene que elegir todo, menos el equipo. Por el bien de su salud, ojalá que nunca pase".

Fabián y Barby La pareja saliendo de la iglesia tras dar el sí. Él, con traje azul en referencia al club de sus amores.

Para finalizar, se refirió al último partido entre ambos, el cual se jugó sin público y terminó igualado 1-1. "En el último partido, que se jugó sin público, cada uno se fue a verlo con su grupo de amigos. No nos hablamos mucho, solo lo justo y necesario. Terminó el partido y ninguno se dijo nada, hasta que él me provocó con una foto. Cuando saltó con ese mensaje nos despachamos los dos, pero no pasó nada. Quedó en esa chicana sana", sentenció entre risas.

Para esta pareja el derbi es solo un paréntesis de 90 minutos. Aunque el domingo él estará en la cancha y ella siguiéndolo desde la TV, Fabián y Barby han demostrado que en su casa el resultado final es siempre el mismo: triunfa el amor.