El delantero multicampeón es palabra autorizada para hablar de fútbol y cuando el streamer Ibai Llanos le consultó sobre el top cinco de los mejores jugadores del mundo la Araña no dudó en elegirlos: hay tres argentinos, un brasileño y un portugués.

Julián Álvarez Julián Álvarez está pasando un gran momento futbolístico.

Julián Álvarez reveló su Top 5 histórico y eligió entre Messi y Maradona

El delantero de 25 años fue entrevistado por el streamer español quien le hizo la típica pregunta sobre quiénes son el top cinco de los mejores jugadores de fútbol de la historia. La Araña, lejos de achicarse, tuvo que elegir entre Lionel Messi y Diego Maradona.