Julián Álvarez eligió a sus preferidos.

El delantero multicampeón es palabra autorizada para hablar de fútbol y cuando el streamer Ibai Llanos le consultó sobre el top cinco de los mejores jugadores del mundo la Araña no dudó en elegirlos: hay tres argentinos, un brasileño y un portugués.

Julián Álvarez
Julián Álvarez está pasando un gran momento futbolístico.

Julián Álvarez reveló su Top 5 histórico y eligió entre Messi y Maradona

El delantero de 25 años fue entrevistado por el streamer español quien le hizo la típica pregunta sobre quiénes son el top cinco de los mejores jugadores de fútbol de la historia. La Araña, lejos de achicarse, tuvo que elegir entre Lionel Messi y Diego Maradona.

Finalmente eligió al campeón del mundo en Qatar 2022 en primer lugar, colocando al campeón del mundo de México 86 en el segundo lugar. Grande fue la sorpresa cuando eligió en el tercer puesto a Alfredo Di Stéfano.

Alfredo Di Stéfano ocupa el tercer lugar en el ranking de Julián Álvarez.

En el cuarto lugar eligió al histórico Ronaldo Nazario (jugador que brilló en el mismo puesto que Julián Álvarez) y para cerrar la lista eligió a Cristiano Ronaldo, a pesar de la rivalidad que tuvo la ex figura del Real Madrid con el Atlético Madrid.

El top 5 de Julián Álvarez

  1. Lionel Messi.
  2. Diego Armando Maradona.
  3. Alfredo Di Stéfano.
  4. Ronaldo Nazario.
  5. Cristiano Ronaldo.

Todos los títulos de Julián Álvarez

River Plate

  • Copa Libertadores: 2018.

  • Copa Argentina: 2019.

  • Supercopa Argentina: 2019.

  • Recopa Sudamericana: 2019.

  • Primera División (Liga Profesional Argentina): 2021.

  • Trofeo de Campeones: 2021.

Selecciones Juveniles / Sub-23

  • Preolímpico Sudamericano Sub-23: 2020.

Selección Mayor de Argentina

  • Copa América: 2021.

  • Finalissima: 2022.

  • Mundial de Fútbol: 2022.

  • Copa América: 2024.

Manchester City

  • Premier League: 2022-23.

  • FA Cup: 2022-23.

  • UEFA Champions League: 2022-23.

  • Supercopa de la UEFA: 2023.

  • Mundial de Clubes: 2023.

  • Premier League: 2023-24.

