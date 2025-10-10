Julián Álvarez reveló su Top 5 histórico y eligió entre Messi y Maradona

Finalmente eligió al campeón del mundo en Qatar 2022 en primer lugar, colocando al campeón del mundo de México 86 en el segundo lugar. Grande fue la sorpresa cuando eligió en el tercer puesto a Alfredo Di Stéfano.
Alfredo Di Stéfano
Alfredo Di Stéfano ocupa el tercer lugar en el ranking de Julián Álvarez.
En el cuarto lugar eligió al histórico Ronaldo Nazario (jugador que brilló en el mismo puesto que Julián Álvarez) y para cerrar la lista eligió a Cristiano Ronaldo, a pesar de la rivalidad que tuvo la ex figura del Real Madrid con el Atlético Madrid.
El top 5 de Julián Álvarez
- Lionel Messi.
- Diego Armando Maradona.
- Alfredo Di Stéfano.
- Ronaldo Nazario.
- Cristiano Ronaldo.
Todos los títulos de Julián Álvarez
River Plate
-
Copa Libertadores: 2018.
-
Copa Argentina: 2019.
-
Supercopa Argentina: 2019.
-
Recopa Sudamericana: 2019.
-
Primera División (Liga Profesional Argentina): 2021.
-
Trofeo de Campeones: 2021.
Selecciones Juveniles / Sub-23
Selección Mayor de Argentina
-
Copa América: 2021.
-
Finalissima: 2022.
-
Mundial de Fútbol: 2022.
-
Copa América: 2024.
Manchester City