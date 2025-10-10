Inicio Sociedad Inteligencia Artificial
El día en minutos: Zonda, megacorte de agua y tensión política tras el paso de Milei por San Rafael

“El día en minutos” de Diario UNO te resume lo esencial de Mendoza y el mundo con un formato ágil y directo. Escuchalo de lunes a viernes, estés donde estés

Con “El día en minutos” de Diario UNO accedés a un resumen rápido y preciso de la actualidad de Mendoza y el mundo.

“El día en minutos” de Diario UNO te presenta un resumen ágil y preciso con las noticias más importantes de Mendoza y el mundo. De lunes a viernes, escuchalo cuando quieras y mantenete informado en pocos minutos.

AYSAM avanzó en obras de macrodistribución en las plantas potabilizadoras La Puntilla y Benegas, una inversión superior a los 5,1 millones de dólares, causando un megacorte de agua en el Gran Mendoza. A pesar de la finalización de algunos cortes de acueductos a media mañana, se estimó que el servicio podría demorar hasta 15 horas en restablecerse. Paralelamente, rige una alerta amarilla en el Gran Mendoza por la presencia de viento Zonda en altura, que elevará la temperatura máxima a 31 grados y podría generar ráfagas muy fuertes de hasta 70 kilómetros por hora.

A qué hora bajará el viento Zonda al Gran Mendoza

El oficial principal José Fuentes (49) fue imputado por homicidio agravado tras disparar y matar a Federico García (37) en Luján. La defensa solicitó prisión domiciliaria, argumentando que García, víctima de robo días antes, llevaba puestas las zapatillas que le habían sido sustraídas al policía. Adicionalmente, la Justicia dictó prisión preventiva contra un docente (36) y un celador (50) en La Paz, imputados en dos causas distintas de abuso sexual intraescolar que afectan a un total de seis menores de edad.

Las tasas de interés del plazo fijo se modificaron tras la desregulación de tasas mínimas llevada a cabo por el Banco Central (BCRA) en marzo de 2024, rondando actualmente el 35% de Tasa Nominal Anual (TNA). Una inversión de $800.000 a 30 días, con una TNA estimada del 37,50%, podría generar una ganancia de $24.657,53.

En la esfera política, Emir Félix criticó la visita del presidente Javier Milei a San Rafael, señalando que el mandatario ignoró reclamos cruciales del sector productivo (como la falta de obra pública y la preocupación por la zona fría de gas) y no consiguió una foto con los intendentes de Cambia Mendoza. Además, el diputado Martín Aveiro refutó la descripción de Milei sobre el Valle de Uco, argumentando que su éxito no fue un "milagro" de capital privado, sino el resultado de "15 años de peronismo, planificación y trabajo sostenido".

Este contenido fue producido con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias elaboradas por periodistas de Diario UNO y revisadas por el equipo editorial. El audio fue generado con Notebook LM, una herramienta que utiliza IA para crear voces y diálogos de manera natural.

