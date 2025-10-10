El día en minutos: Zonda, megacorte de agua y tensión política tras el paso de Milei por San Rafael

Las tasas de interés del plazo fijo se modificaron tras la desregulación de tasas mínimas llevada a cabo por el Banco Central (BCRA) en marzo de 2024, rondando actualmente el 35% de Tasa Nominal Anual (TNA). Una inversión de $800.000 a 30 días, con una TNA estimada del 37,50%, podría generar una ganancia de $24.657,53.
En la esfera política, Emir Félix criticó la visita del presidente Javier Milei a San Rafael, señalando que el mandatario ignoró reclamos cruciales del sector productivo (como la falta de obra pública y la preocupación por la zona fría de gas) y no consiguió una foto con los intendentes de Cambia Mendoza. Además, el diputado Martín Aveiro refutó la descripción de Milei sobre el Valle de Uco, argumentando que su éxito no fue un "milagro" de capital privado, sino el resultado de "15 años de peronismo, planificación y trabajo sostenido".
