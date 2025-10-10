Así sería la nueva versión del Fiat 133: el modelo 2026 del famoso auto compacto

El Fiat 133 modelo 2025 se reinventa como un hatchback urbano de 3 puertas, perfectamente dimensionado para la vida en la ciudad. El diseño exterior mantiene intencionalmente la silueta básica y compacta del clásico, con un frontal corto y la característica caída casi vertical de la parte trasera, aunque se ha ensanchado ligeramente para mejorar la estabilidad y el confort.

La modernización es evidente en los detalles: incorpora iluminación Full LED con la firma lumínica de Fiat, donde los faros, si bien conservan una forma rectangular tradicional, albergan tecnología de matriz avanzada.

auto, inteligencia artificial Así sería la nueva versión del Fiat 133.

Por otro lado, el auto se asienta sobre llantas de aleación aerodinámicas de 16 pulgadas, optimizadas para la eficiencia de un tren motriz eléctrico. El aspecto más disruptivo es el de ser un Fiat 100% eléctrico. El sistema de baterías se aloja eficientemente bajo el piso, lo que permite un centro de gravedad bajo y maximiza el espacio interior.

Un auto de interior altamente tecnológico

El habitáculo del nuevo Fiat 133 da un salto tecnológico notable. El panel de instrumentos clásico ha sido sustituido por una pantalla digital configurable de 7 pulgadas, que proporciona toda la información de conducción de manera clara y personalizable.

El centro de control es una pantalla táctil central de 10.25 pulgadas que integra el sistema multimedia Uconnect de Fiat, ofreciendo conectividad inalámbrica total para Apple CarPlay y Android Auto. El diseño interior es minimalista y funcional, enfocado en maximizar el espacio útil para cuatro pasajeros

En resumen, la versión 2026 del Fiat 133 es urbana, eléctrica y tecnológica, recuperando el espíritu accesible y compacto del clásico auto argentino.