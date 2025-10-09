La seguridad es un punto fuerte de este modelo. Viene equipado de serie con seis airbags (dos frontales, dos laterales y dos de cortina), control de estabilidad (ESC) y asistente de arranque en pendientes. Estos elementos son cruciales para la protección de los ocupantes y demuestran el compromiso de la marca con la seguridad en todas sus versiones. Además, cuenta con anclajes ISOFIX para las sillas infantiles en las plazas traseras, un detalle fundamental para las familias.

En cuanto al sistema de frenos, dispone de ABS con distribución electrónica de frenado, una característica estándar pero no por eso menos importante. La estructura del vehículo fue diseñada para cumplir con altos estándares de seguridad, lo que brinda una mayor tranquilidad al volante. Un conductor bien informado sabe que la seguridad no tiene precio.

Tecnología y confort

tera trend Si bien es económico, el Tera viene equipado con mucha tecnología.

Dentro del habitáculo, la tecnología dice presente con el sistema multimedia "VW Play", que se maneja desde una pantalla táctil de 10 pulgadas. Esta central de infoentretenimiento es compatible con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, facilitando la conexión con los teléfonos inteligentes. El tablero de instrumentos también es digital, el "VW Digital Cockpit" de 8 pulgadas, que permite visualizar la información de manejo de manera clara y personalizable.

Para el confort de los pasajeros, el Tera Trend ofrece aire acondicionado, dirección asistida eléctricamente y levantavidrios eléctricos en las cuatro puertas. El asiento del conductor es regulable en altura y el volante multifunción se puede ajustar tanto en altura como en profundidad, permitiendo encontrar la posición de manejo ideal. Dos tomas USB-C en la consola central aseguran la carga de dispositivos móviles durante el viaje.

El espacio interior es uno de los puntos a destacar, con un baúl que ofrece una capacidad de 350 litros, un volumen generoso para el segmento. Esto lo convierte en un vehículo práctico para el día a día y también para escapadas de fin de semana. Sin dudas, el equipamiento es un factor que justifica el precio de este 0KM.

Características del Volkswagen Tera Trend