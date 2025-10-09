Toyota retirará cientos de autos por riesgo de accidente: los modelos involucrados

“Si esto ocurre al dar marcha atrás, es posible que el vehículo no cumpla con una norma federal de seguridad y aumente el riesgo de colisión con una persona detrás”, informó Toyota en un comunicado.

La buena noticia es que todos los autos involucrados recibirán el arreglo de su pantalla totalmente gratis. Para solucionar el problema, Toyota actualizará el software de la pantalla multimedia.

La decisión de Toyota no es para nada un caso aislado. El 1 de octubre, Toyota también anunció un retiro de seguridad que afecta a aproximadamente 6,000 vehículos Tacoma 4WD, modelo 2025.

En la misma línea, la compañía japonesa anunció que está llevando a cabo un retiro de seguridad que afecta a aproximadamente 55,000 vehículos Sienna modelo 2025, ya que tienen asientos de segunda fila montados sobre rieles que podrían estar mal soldados.

Lo que sucede con Toyota pasa con muchas otras compañías de autos. Lo bueno en este caso es que la marca se hace cargo del 100% de los costos, demostrando su compromiso con los clientes.

Cuál es la falla más común en los autos de Toyota

