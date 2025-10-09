Inicio Motores Toyota
Toyota retirará cientos de autos por riesgo de accidente: los modelos involucrados

Toyota anunció el retiro de varios de sus modelos a raíz de un problema que puede provocar accidentes. ¿Cuáles son los modelos involucrados?

Por UNO
Toyota se hará cargo del 100% de los gastos. 

Las compañías de autos emiten retiradas del mercado cuando algún modelo presenta algún problema de seguridad o incumplimento de las normas. Este es el caso de Toyota, la marca japonesa que anunció recientemente el retiro de tres modelos diferentes, dos por seguridad y uno por incumplimiento.

Este retiro afecta a ciertos modelos Toyota Tundra y Tundra híbridos de los años 2022 a 2025, así como a ciertos autos Sequoia de los años 2023 a 2025. Y lo que ocurre es que la pantalla central presenta fallos en el software.

toyota tundra
La Toyota Tundra es uno de los modelos involucrados.

Toyota retirará cientos de autos del mercado: qué ocurre

Como se dijo antes, el retiro está relacionado con fallos en el software de la pantalla central multimedia de 14 pulgadas disponible en los mencionados Toyota, que podría provocar que la pantalla muestre una luz verde parcial, verde total o negra total, provocando accidentes.

“Si esto ocurre al dar marcha atrás, es posible que el vehículo no cumpla con una norma federal de seguridad y aumente el riesgo de colisión con una persona detrás”, informó Toyota en un comunicado.

La buena noticia es que todos los autos involucrados recibirán el arreglo de su pantalla totalmente gratis. Para solucionar el problema, Toyota actualizará el software de la pantalla multimedia.

toyota, autos
Toyota retirará cientos de vehículos del mercado por fallas en su pantalla.

La decisión de Toyota no es para nada un caso aislado. El 1 de octubre, Toyota también anunció un retiro de seguridad que afecta a aproximadamente 6,000 vehículos Tacoma 4WD, modelo 2025.

En la misma línea, la compañía japonesa anunció que está llevando a cabo un retiro de seguridad que afecta a aproximadamente 55,000 vehículos Sienna modelo 2025, ya que tienen asientos de segunda fila montados sobre rieles que podrían estar mal soldados.

Lo que sucede con Toyota pasa con muchas otras compañías de autos. Lo bueno en este caso es que la marca se hace cargo del 100% de los costos, demostrando su compromiso con los clientes.

Cuál es la falla más común en los autos de Toyota

Si tienes un auto Toyota, tienes que saber que la falla más común que puede presentarse en estos modelos son las que se enumeran a continuación:

  • Fugas de aceite: los componentes como sellos y juntas se desgastan con el tiempo, lo que provoca fugas de aceite del motor. Es importante revisar los niveles de aceite con regularidad y buscar el aceite en el suelo.
  • Consumo de aceite: algunos modelos, especialmente los fabricados entre 2006 y 2011, pueden tener anillos de pistón defectuosos que hacen que el motor consuma aceite rápidamente. Esto puede notarse al tener que añadir aceite con frecuencia o al ver humo azul en el escape.

