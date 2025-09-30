Inicio Motores Auto
Mercado

El auto importado que lideró las ventas en septiembre: superó al Cronos y al Peugeot 208

Pese a la baja en ventas, hay que destacar a este auto que muchos usuarios comienzan a elegir. ¿Cuántos patentamientos se registraron?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Las ventas de autos cerrarán el mes de septiembre a la baja.

Las ventas de autos cerrarán el mes de septiembre a la baja.

La venta de vehículos viene nuevamente en baja en la Argentina. Según números oficiales, septiembre ha registrado el número de 41.000 patentamientos frente a los 54.000 del mes pasado, aunque lo cierto es que es otro auto el que esta vez lidera la lista.

Lejos de ser el Fiat Cronos o el Peugeot 208, el auto que lideró las ventas este septiembre fue nada menos que el Toyota Yaris, modelo fabricado en Brasil.

Cámara autos usados.jpg
La venta de veh&iacute;culos viene nuevamente a la baja en la Argentina.

La venta de vehículos viene nuevamente a la baja en la Argentina.

Toyota Yaris, el auto que lideró las ventas en el mes de septiembre

Según datos anticipados, este Toyota viene contando con más de 2.700 patentamientos, frente a los poco más de 1.500 de Fiat Cronos y 1.300 de Peugeot 208.

Cabe recordar que el Cronos y 208 son los dos modelos que, hasta el momento, fueron líderes en ventas del mercado total, especialmente cuando las importaciones estuvieron paralizadas.

Los usuarios eligen el Toyota Yaris por su alta confiabilidad y eficiencia de combustible, lo que resulta en un bajo costo de mantenimiento. También es una opción popular por su diseño urbano funcional, agilidad para la ciudad y el respaldo de la marca Toyota, reconocida por su calidad y tecnología.

Toyota Yaris.jpg
A dos d&iacute;as de cerrar el mes, el Yaris es el auto que lidera las ventas.&nbsp;

A dos días de cerrar el mes, el Yaris es el auto que lidera las ventas.

Estos datos, sin cerrar (falta un día aún) también marcan el cambio de tendencia, en un mercado donde las ventas pasaron de estar concentradas en vehículos de producción nacional a un escenario con apertura de importaciones.

El auto más barato y el crecimiento de las camionetas

El auto más barato en Argentina en septiembre de 2025 es el Renault Kwid, que cuesta $22.160.000 pesos en su versión de entrada de gama. Le siguen el Fiat Mobi con un precio de $24.096.000 y el Hyundai HB20 con un valor de $25.400.000.

Algo que llamó la atención este mes, pese a la baja, es el crecimiento de las camionetas. En concreto, la Toyota Hilux, la Ford Ranger y la Volkswagen Amarok son las ganadoras en el podio, en ese orden, aunque el segundo y tercer puesto suele definirse a último momento. Los tres modelos se fabrican en la Argentina.

Temas relacionados:

Te puede interesar