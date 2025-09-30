El auto importado que lideró las ventas en septiembre: superó al Cronos y al Peugeot 208

Toyota Yaris, el auto que lideró las ventas en el mes de septiembre

Según datos anticipados, este Toyota viene contando con más de 2.700 patentamientos, frente a los poco más de 1.500 de Fiat Cronos y 1.300 de Peugeot 208.

Cabe recordar que el Cronos y 208 son los dos modelos que, hasta el momento, fueron líderes en ventas del mercado total, especialmente cuando las importaciones estuvieron paralizadas.

Los usuarios eligen el Toyota Yaris por su alta confiabilidad y eficiencia de combustible, lo que resulta en un bajo costo de mantenimiento. También es una opción popular por su diseño urbano funcional, agilidad para la ciudad y el respaldo de la marca Toyota, reconocida por su calidad y tecnología.

Toyota Yaris.jpg A dos días de cerrar el mes, el Yaris es el auto que lidera las ventas.

Estos datos, sin cerrar (falta un día aún) también marcan el cambio de tendencia, en un mercado donde las ventas pasaron de estar concentradas en vehículos de producción nacional a un escenario con apertura de importaciones.

El auto más barato y el crecimiento de las camionetas

El auto más barato en Argentina en septiembre de 2025 es el Renault Kwid, que cuesta $22.160.000 pesos en su versión de entrada de gama. Le siguen el Fiat Mobi con un precio de $24.096.000 y el Hyundai HB20 con un valor de $25.400.000.

Algo que llamó la atención este mes, pese a la baja, es el crecimiento de las camionetas. En concreto, la Toyota Hilux, la Ford Ranger y la Volkswagen Amarok son las ganadoras en el podio, en ese orden, aunque el segundo y tercer puesto suele definirse a último momento. Los tres modelos se fabrican en la Argentina.