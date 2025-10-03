La versión de entrada, denominada LE, se presenta como la alternativa más accesible. Según datos del sitio especializado Edmunds, este modelo parte de un precio de $28,700 dólares con tracción delantera (FWD). Para quienes buscan un mayor agarre y seguridad en condiciones de manejo complicadas, Toyota ofrece la misma versión LE con tracción integral (AWD) por un valor que asciende a los $30,225 dólares.

Toyota Camry LE En Estados Unidos siguen eligiendo el Camry por sobre otros sedanes similares.

Un escalón más arriba, la variante SE le suma un toque más deportivo al conjunto. El Toyota Camry SE con tracción delantera tiene un costo inicial de $31,000 dólares, de acuerdo con la información de precios publicada por Car and Driver. Al igual que en el caso anterior, es posible optar por la tracción a las cuatro ruedas (AWD) en esta versión, lo que eleva el precio a $32,525 dólares, ideal para quienes valoran un comportamiento dinámico superior.

Finalmente, las versiones tope de gama, XLE y XSE, ofrecen el máximo nivel de lujo y deportividad. Tal como informa Kelley Blue Book (KBB), el precio para el XLE con tracción delantera es de $33,700 dólares, mientras que su par con tracción integral se ubica en $35,225. Por su parte, el XSE FWD, con una estética más agresiva, comienza en $34,900 dólares y llega hasta los $36,425 en su variante AWD, completando así la oferta en Estados Unidos.

Un nuevo enfoque para el Camry

La novena generación del Toyota Camry deja atrás los motores V6 y se enfoca por completo en la eficiencia. La decisión de ofrecerlo exclusivamente como híbrido es un movimiento audaz de la automotriz japonesa, que busca consolidar su posición en el segmento de los sedanes medianos con una propuesta moderna y consciente del medio ambiente.

El sistema híbrido del Toyota Camry no solo garantiza un consumo de combustible reducido, sino que también proporciona una conducción suave y silenciosa. La potencia combinada del sistema es de 225 caballos de fuerza en las versiones de tracción delantera y aumenta a 232 caballos en las variantes con tracción total, lo que asegura una respuesta ágil en todo momento.

Dentro del vehículo, la tecnología es un punto fuerte. Las versiones de entrada cuentan con una pantalla táctil de 8 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento, compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. Para los modelos XLE y XSE, el interior se vuelve más sofisticado con una pantalla central de 12.3 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital del mismo tamaño.

Características del Toyota Camry LE base

interior Toyota Camry LE Esta nueva versión del Toyota Camry es totalmente híbrida.

Para entender mejor qué ofrece la versión de entrada, aquí detallamos el equipamiento principal del Toyota Camry LE, el punto de partida de la gama en Estados Unidos. Este modelo ya incluye una dotación muy completa tanto en confort como en seguridad.

El equipamiento de serie incluye: