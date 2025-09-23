Aygo X

La aceleración cambió por completo. Antes tardaba una eternidad en ganar velocidad, pero ahora alcanza las 62 millas por hora en menos de diez segundos. Los 43 caballos adicionales se sienten en cada pisada del acelerador. El consumo también impresiona: 76.4 millas por galón según el ciclo WLTP combinado.

Europa recibe este modelo con características exclusivas para el continente. La versión GR Sport viene inspirada en los equipos de Toyota Gazoo Racing e incluye ajustes especiales en suspensión y dirección. También estrena ruedas mecanizadas de 17 o 18 pulgadas y una gama de colores únicos como Mellow Spice y Mustard.

Toyota diseñó y produce este nuevo modelo completamente en el Viejo Continente. El resultado es un auto que promete las emisiones de CO2 más bajas de cualquier vehículo no enchufable del mercado, con una huella de carbono 18% menor que su antecesor.

La tecnología de Toyota, presente

La configuración híbrida del Aygo X incorpora una innovación importante: es el primer híbrido de Toyota con disposición longitudinal de batería para optimizar el espacio interior. Los ingenieros lograron integrar la tecnología híbrida sin sacrificar espacio para los pasajeros ni para el equipaje.

interior aygo x

El sistema de infoentretenimiento incluye una pantalla táctil de 10.5 pulgadas en las versiones más equipadas. La conectividad inalámbrica con Android Auto viene de serie, eliminando la necesidad de cables. Como opción, Toyota ofrece un sistema de audio premium JBL.

Este lanzamiento marca el inicio de una nueva era para los autos de ciudad en Europa. Toyota apostó fuerte al ser la primera marca en ofrecer hibridación completa en este segmento. El nuevo modelo Aygo X Hybrid ya está listo para llegar a los concesionarios europeos.

Características principales del Toyota Aygo X Hybrid: