Este Toyota es el primer híbrido de la marca en Europa.

Toyota acaba de hacer historia en Europa al presentar su primer auto de ciudad híbrido completo del continente. El nuevo modelo Aygo X Hybrid representa un paso gigante para la marca japonesa, que apostó fuerte en un segmento olvidado por la electrificación. Este lanzamiento cambia las reglas del juego para quienes buscan un vehículo pequeño pero eficiente.

El Toyota Aygo X ya no es el mismo vehículo urbano que conocíamos antes. La marca transformó por completo su propuesta, adoptando una apariencia más robusta tipo crossover para convertirse en pionero de la hibridación en Europa. Ahora cuenta con la plataforma TNGA-B, la misma que utiliza el Yaris.

Un cambio radical en el corazón del motor

Bajo el capó, este nuevo modelo esconde la misma configuración electrificada que usa el Yaris Hybrid más grande. Toyota tuvo que extender el voladizo delantero para acomodar el motor de 1.5 litros, reemplazando el pequeño motor de un litro y 72 caballos que usaba antes. Ahora el Aygo X Hybrid entrega 114 caballos de potencia, una diferencia abismal con su predecesor.

Aygo X

La aceleración cambió por completo. Antes tardaba una eternidad en ganar velocidad, pero ahora alcanza las 62 millas por hora en menos de diez segundos. Los 43 caballos adicionales se sienten en cada pisada del acelerador. El consumo también impresiona: 76.4 millas por galón según el ciclo WLTP combinado.

Europa recibe este modelo con características exclusivas para el continente. La versión GR Sport viene inspirada en los equipos de Toyota Gazoo Racing e incluye ajustes especiales en suspensión y dirección. También estrena ruedas mecanizadas de 17 o 18 pulgadas y una gama de colores únicos como Mellow Spice y Mustard.

Toyota diseñó y produce este nuevo modelo completamente en el Viejo Continente. El resultado es un auto que promete las emisiones de CO2 más bajas de cualquier vehículo no enchufable del mercado, con una huella de carbono 18% menor que su antecesor.

La tecnología de Toyota, presente

La configuración híbrida del Aygo X incorpora una innovación importante: es el primer híbrido de Toyota con disposición longitudinal de batería para optimizar el espacio interior. Los ingenieros lograron integrar la tecnología híbrida sin sacrificar espacio para los pasajeros ni para el equipaje.

interior aygo x

El sistema de infoentretenimiento incluye una pantalla táctil de 10.5 pulgadas en las versiones más equipadas. La conectividad inalámbrica con Android Auto viene de serie, eliminando la necesidad de cables. Como opción, Toyota ofrece un sistema de audio premium JBL.

Este lanzamiento marca el inicio de una nueva era para los autos de ciudad en Europa. Toyota apostó fuerte al ser la primera marca en ofrecer hibridación completa en este segmento. El nuevo modelo Aygo X Hybrid ya está listo para llegar a los concesionarios europeos.

Características principales del Toyota Aygo X Hybrid:

  • Motor híbrido de 1.5 litros con 114 caballos de potencia
  • Consumo de 76.4 millas por galón (WLTP combinado)
  • Aceleración de 0 a 62 mph en menos de 10 segundos
  • Emisiones de CO2 más bajas del segmento no enchufable
  • Pantalla táctil de 10.5 pulgadas
  • Conectividad inalámbrica Android Auto
  • Ruedas de 17 o 18 pulgadas
  • Sistema de audio premium JBL (opcional)
  • Versión GR Sport con suspensión y dirección deportiva
  • Colores exclusivos Mellow Spice y Mustard

