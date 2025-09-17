Inicio Motores Toyota
Lanzamiento

Toyota se guarda lo mejor para China, con un sedán que deja en vergüenza al Camry

Toyota acaba de presentar el bZ7, un sedán eléctrico que marca un antes y un después en su catálogo y que por ahora se vende únicamente en China

Francisco Pérez Osán
Por Francisco Pérez Osán [email protected]
Este moderno sedán es la joya de la corona para Toyota

Este moderno sedán es la joya de la corona para Toyota, por lo menos en lo que se refiere a vehículos eléctricos.

Toyota acaba de mostrar las cartas que tenía guardadas bajo la manga. El nuevo modelo bZ7 es un sedán que rompe todos los esquemas de lo que esperamos de la marca japonesa. Con 5.130 mm de largo, supera en tamaño al Tesla Model S, pero eso es apenas el comienzo de una historia que promete cambiar la percepción sobre los vehículos eléctricos de Toyota.

GAC-Toyota, la empresa conjunta en China, reveló esta semana las imágenes oficiales de su buque insignia eléctrico. El diseño adopta la nueva identidad "hammerhead" que ya vimos en el Camry renovado, pero llevada a otro nivel. Las líneas fluyen en un estilo fastback que mezcla deportividad con elegancia.

Toyota, con todo conectado

toyota bz7
Las l&iacute;neas del bZ7 recuerdan a otros modelos nuevos de Toyota.

Las líneas del bZ7 recuerdan a otros modelos nuevos de Toyota.

Dentro del bZ7 encontramos el primer ecosistema inteligente "Human x Car x Home" de Xiaomi, que permite controlar electrodomésticos del hogar desde el sistema de infoentretenimiento. ¿Te olvidaste de programar el aire acondicionado? Ahora puedes hacerlo desde el auto mientras manejas hacia casa.

Toyota anunció nuevas asociaciones con Xiaomi, Momenta y Huawei para integrar el software más avanzado del mercado chino. El sedán incorpora un sistema Lidar en el techo que trabajará con Momenta 6.0, disponible en versiones de mayor equipamiento.

Huawei aporta los motores eléctricos y el nuevo modelo de sistema operativo HarmonyOS para la cabina. Li Hui, gerente general de Toyota China, explica: "Para entregar autos que la gente quiera en China, necesitamos cerebros y manos chinas involucrados en el desarrollo".

La marca japonesa finalmente decidió apostar fuerte por la tecnología china para crear un producto que pueda competir en el mercado más exigente del mundo.

Por dentro, otro mundo

toyota nuevo bz7
Este modelo viene captando miradas desde que fue presentado en los salones automotores.

Este modelo viene captando miradas desde que fue presentado en los salones automotores.

La cabina del bZ7 representa un cambio radical respecto a los modelos tradicionales de Toyota. El diseño minimalista incluye una pantalla táctil central flotante, una pantalla para el conductor y un cargador inalámbrico para teléfonos.

Los precios y especificaciones se conocerán en el debut oficial del sedán, programado para más adelante este año. El bZ7 se sumará al bZ3X y bZ4X en la batalla por conquistar el competitivo mercado eléctrico en China.

Características principales del Toyota bZ7:

  • Longitud: 5.130 mm (más largo que Tesla Model S)
  • Diseño exterior con identidad "hammerhead"
  • Sistema Lidar en el techo para conducción autónoma
  • Ecosistema inteligente "Human x Car x Home" de Xiaomi
  • Control remoto de electrodomésticos del hogar
  • Motores eléctricos Huawei
  • Sistema operativo HarmonyOS para la cabina
  • Pantalla táctil central flotante
  • Cargador inalámbrico para smartphones
  • Sistema de conducción inteligente Momenta 6.0

Temas relacionados:

Te puede interesar