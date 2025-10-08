Su diseño exterior no pasa desapercibido. El nuevo Chevrolet Captiva presenta una parrilla en tono negro, faros LED que le dan una firma lumínica moderna y llantas de aleación de 18 pulgadas. Detalles como las barras en el techo y un portón trasero con apertura eléctrica completan una estética robusta y actual.

El interior del vehículo está pensado para la comodidad, con asientos de eco-cuero y un techo solar panorámico que aporta mucha luz. Además, el espacio es uno de sus puntos fuertes gracias a una distancia entre ejes de 2,8 metros, lo que asegura confort para todos los pasajeros y un baúl generoso de 532 litros, ideal para cualquier aventura con este SUV.

La tecnología es protagonista en el habitáculo, con una enorme pantalla multimedia de 15,6 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay. A esto se suma un instrumental digital de 8,8 pulgadas y múltiples puertos USB, confirmando que este Chevrolet está a la vanguardia.

Seguridad y cómo asegurar tu unidad

En materia de seguridad, el vehículo viene muy completo. Equipa seis airbags, frenos ABS con distribución electrónica, control de estabilidad y una cámara 360°. También incluye el paquete de asistencias a la conducción de Chevrolet, con control de velocidad crucero adaptativo y frenado autónomo de emergencia.

captiva Chevrolet traerá su nuevo SUV a Argentina en poco tiempo.

Andrés Carafagna, director Comercial de General Motors, destacó la importancia de este lanzamiento para latinoamérica: “El retorno de Captiva a nuestro mercado, ahora en una versión híbrida enchufable, marca un hito en nuestra estrategia de electrificación en la región. Argentina será el primer mercado de Latinoamérica en recibir este modelo. Nuestra red de posventa está lista para acompañar esta transformación”.

Quienes decidan hacer la reserva del vehículo no solo aseguran su unidad para diciembre, sino que también obtienen los tres primeros servicios bonificados. La garantía del auto es de tres años o 100.000 kilómetros, mientras que la batería tiene una cobertura especial de ocho años o 150.000 kilómetros, un dato clave para quienes dudan del precio de mantenimiento.