La noticia sacude el mercado automotor: el nuevo SUV de Chevrolet ya es una realidad en la región y Argentina es el primer país en recibirlo. Se trata del Captiva, un vehículo que marca la entrada de la marca en el mundo de los híbridos enchufables.
Para los ansiosos que quieran asegurarse una unidad, General Motors habilitó la posibilidad de una reserva anticipada. Los interesados pueden garantizar su vehículo con un pago de 500 dólares, aunque el precio final se conocerá recién al momento del lanzamiento oficial a fin de año.
Bajo el capó, este SUV combina un motor naftero 1.5L de tres cilindros con un sistema eléctrico alimentado por una batería de 20.5 kWh. Juntos, entregan una potencia de 204 CV y 310 Nm de par, una cifra más que interesante para su segmento en latinoamérica.
Su diseño exterior no pasa desapercibido. El nuevo Chevrolet Captiva presenta una parrilla en tono negro, faros LED que le dan una firma lumínica moderna y llantas de aleación de 18 pulgadas. Detalles como las barras en el techo y un portón trasero con apertura eléctrica completan una estética robusta y actual.
El interior del vehículo está pensado para la comodidad, con asientos de eco-cuero y un techo solar panorámico que aporta mucha luz. Además, el espacio es uno de sus puntos fuertes gracias a una distancia entre ejes de 2,8 metros, lo que asegura confort para todos los pasajeros y un baúl generoso de 532 litros, ideal para cualquier aventura con este SUV.
La tecnología es protagonista en el habitáculo, con una enorme pantalla multimedia de 15,6 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay. A esto se suma un instrumental digital de 8,8 pulgadas y múltiples puertos USB, confirmando que este Chevrolet está a la vanguardia.
En materia de seguridad, el vehículo viene muy completo. Equipa seis airbags, frenos ABS con distribución electrónica, control de estabilidad y una cámara 360°. También incluye el paquete de asistencias a la conducción de Chevrolet, con control de velocidad crucero adaptativo y frenado autónomo de emergencia.
Andrés Carafagna, director Comercial de General Motors, destacó la importancia de este lanzamiento para latinoamérica: “El retorno de Captiva a nuestro mercado, ahora en una versión híbrida enchufable, marca un hito en nuestra estrategia de electrificación en la región. Argentina será el primer mercado de Latinoamérica en recibir este modelo. Nuestra red de posventa está lista para acompañar esta transformación”.
Quienes decidan hacer la reserva del vehículo no solo aseguran su unidad para diciembre, sino que también obtienen los tres primeros servicios bonificados. La garantía del auto es de tres años o 100.000 kilómetros, mientras que la batería tiene una cobertura especial de ocho años o 150.000 kilómetros, un dato clave para quienes dudan del precio de mantenimiento.