La Selecciòn argentina, con Messi y el Flaco López, se mide con Puerto Rico en el camino al Mundial 2026

Para este partido ante el seleccionado puertorriqueño, el técnico planea repetir tan solo dos futbolistas del once que inició la victoria ante los venezolanos: el arquero Emiliano Martínez, y el volante del Real Betis.

Por su parte, todo parecería indicar que Messi iría de arranque en el cruce ante Puerto Rico, pero habrá que esperar hasta último momento para conocer si finalmente integrará el once titular que saltará campo de juego del Inter Miami, su actual club.

Justamente, el sábado, el astro jugó los 90 minutos de la victoria por 4-0 del equipo estadounidense ante el Atlanta United en la última fecha de la Major League Soccer y anotó dos goles.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y José Manuel López. DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: Sebastián Cutler; Nicolás Cardona, Gio Calderón, Sidney Paris, Darren Ríos; Beto Ydrach, Juan O’Neill, Alec Díaz; Steven Echevarría, Wilfredo Rivera y Jeremy De León. DT: Charlie Trout.

Estadio: Chase stadium, Miami, Estados Unidos.

Árbitro: a confirmar.

Hora de inicio: 21.00 – TV: TyC Sports / Telefe