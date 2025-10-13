Inicio Ovación Fútbol Selección de Francia
ELIMINATORIAS EUROPEAS

La Selección de Francia extrañó a Mbappé en el empate que no le permitió sellar la clasificación al Mundial

La Selección de Francia, sin Mbappé, anotó el 2 a 1, pero de inmediato Islandia clavó el empate. Los Bleus deberán esperar para clasificar Al Mundial 2026

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
La Selección de Francia extrañó la contundencia de su goleador Kylian Mbappé e Islandia se lo empató y postergó la clasificación de los Bleus.

La Selección de Francia no pudo abrochar su clasificación al Mundial 2026 al igualar 2 a 2 en su visita a Islandia en Reikiavik por la 8ª fecha de las Eliminatorias de la UEFA. El equipo Bleu lidera el Grupo D y le lleva tres unidades a Ucrania, que lo escolta tras ganar 2 a 1 de local a Azerbaiyán.

El conjunto dirigido por Didier Deschamps, sin Kylian Mbappé, llegaba con puntaje ideal en las eliminatorias europeas, pero no pudo mantener la ventaja, y ahora deberá esperar al duelo ante Ucrania en noviembre para intentar asegurarse la clasificación al Mundial 2026.

La Selecci&oacute;n de Francia festejaba el 2 a 1 de visitante y el pasaje al Mundial 2026, pero Islandia se lo empat&oacute; apenas sac&oacute; del medio.

Quien pudo ganar fuera de casa fue Alemania, que quedó a un paso de la clasificación al Mundial tri organizado por México, Estados Unidos y Canadá al vencer 1 a 0 a Irlanda del Norte.

Kylian Mbappé, la gran ausencia en la Selección de Francia contra Islandia

Con la ausencia principal de su goleador Kylian Mbappé y otros delantero titulares habituales, Francia careció de la agresividad tradicional en ataque y sufrió más de lo esperado ante un rival combativo y alentado por los suyos.

Islandia fue el que pegó primero y se puso en ventaja con un gol del defensor Victor Pálsson a los 39 minutos. Francia reaccionó en el complemento: Christopher Nkunku igualó a los 18 minutos y, pocos minutos después, Wout Faes Mateta anotó su primer gol con la selección para dar vuelta el marcador.

Islandia dio batalla y tuvo premio al igualarle a Francia

La impronta combativa de los nórdicos empujó en la búsqueda de la igualdad, y una buena jugada de juego colectivo permitió que Kristian Hlynsson llegara al gol y pusiera el el 2-2 definitivo, para quedar con 6 unidades en el Grupo D.

Alemania ganó de visitante y quedó a un Paso de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Alemania tuvo que batallar duro contra el combativo combinado de Irlanda del Norte y cerrar un 1-0 en Belfast.

El conjunto de Julian Nagelsmann se impuso gracias a un cabezazo de Nick Woltemade a los 31 minutos, tras un preciso córner ejecutado por David Raum.

A pesar de haber sido dominada en gran parte del segundo tiempo, Alemania supo resistir los embates del conjunto local, que dispuso de varias oportunidades claras para empatar.

Con este triunfo, Alemania mantiene el liderato del Grupo A junto a Eslovaquia con nueve unidades y llegará con confianza a la fecha FIFA de noviembre (14), donde visitará al colero Luxemburgo, que no ha sumado puntos.

Todos los partidos de la jornada de las Eliminatorias Europeas

  • Islandia 2-2 Francia
  • Irlanda del Norte 0-1 Alemania
  • Gales 2-4 Bélgica
  • Macedonia del Norte 1-1 Kazajistán
  • Ucrania 2-1 Azerbaiyán
  • Eslovaquia 2-0 Luxemburgo
  • Eslovenia 0-0 Suiza
  • Suecia 0-1 Kosovo

