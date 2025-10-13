La Selección de Francia extrañó a Mbappé en el empate que no le permitió sellar la clasificación al Mundial

Kylian Mbappé, la gran ausencia en la Selección de Francia contra Islandia

Con la ausencia principal de su goleador Kylian Mbappé y otros delantero titulares habituales, Francia careció de la agresividad tradicional en ataque y sufrió más de lo esperado ante un rival combativo y alentado por los suyos.

Islandia fue el que pegó primero y se puso en ventaja con un gol del defensor Victor Pálsson a los 39 minutos. Francia reaccionó en el complemento: Christopher Nkunku igualó a los 18 minutos y, pocos minutos después, Wout Faes Mateta anotó su primer gol con la selección para dar vuelta el marcador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1977833734276874260&partner=&hide_thread=false ISLANDIA SE LO EMPATÓ A FRANCIA SACANDO DEL MEDIO LUEGO DEL 1-2.pic.twitter.com/dOc2VkPGda — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 13, 2025

Islandia dio batalla y tuvo premio al igualarle a Francia

La impronta combativa de los nórdicos empujó en la búsqueda de la igualdad, y una buena jugada de juego colectivo permitió que Kristian Hlynsson llegara al gol y pusiera el el 2-2 definitivo, para quedar con 6 unidades en el Grupo D.

Alemania ganó de visitante y quedó a un Paso de la Copa del Mundo 2026

La Selección de Alemania tuvo que batallar duro contra el combativo combinado de Irlanda del Norte y cerrar un 1-0 en Belfast.

El conjunto de Julian Nagelsmann se impuso gracias a un cabezazo de Nick Woltemade a los 31 minutos, tras un preciso córner ejecutado por David Raum.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1977816653627904240&partner=&hide_thread=false WOLTEMADE ESTÁ DE RACHA. Hombrazo goleador del rubio del Newcastle para el 1-0 de Alemania ante Irlanda del Norte.



Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FYDYxgCgn6 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2025

A pesar de haber sido dominada en gran parte del segundo tiempo, Alemania supo resistir los embates del conjunto local, que dispuso de varias oportunidades claras para empatar.

Con este triunfo, Alemania mantiene el liderato del Grupo A junto a Eslovaquia con nueve unidades y llegará con confianza a la fecha FIFA de noviembre (14), donde visitará al colero Luxemburgo, que no ha sumado puntos.

Todos los partidos de la jornada de las Eliminatorias Europeas