El tremendo momento de River: repitió una racha negativa que sufrió hace 43 años

En su anterior etapa el DT consolidado un estilo de juego que hoy parece perdido, ya que no le encuentra la vuelta al once millonario. El elenco de Núñez no tiene respuestas anímicas y con una alarmante falta de contundencia en las áreas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1977530527885246831&partner=&hide_thread=false LLUVIA DE SILBIDOS A RIVER EN EL MÁS MONUMENTAL TRAS LA DERROTA ANTE SARMIENTO. pic.twitter.com/RsKovigu3N — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2025

En 1982, bajo la conducción de José Manuel Vázquez, River perdió siete de ocho encuentros disputados entre el torneo local y la Copa Libertadores.

En la actualidad el Millo sufrió caídas frente a Palmeiras (por duplicado), Atlético Tucumán, Riestra, Rosario Central y Sarmiento. Apenas el triunfo ante Racing impidió que la marca fuese idéntica.

La derrota ante Sarmiento caló muy hondo en River, que cayó al quinto puesto del Grupo B del Torneo Clausura, y peligra estar fuera de la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores por Tabla Anual.

gallardo post riestra Gallardo la pasa mal en River.

River fue silbado

Tras la caída ante el equipo de Junún, en el Monumental hubo un descontento total: silbidos, cánticos de reprobación y una sensación de desilusión generalizada marcaron la salida del plantel.

Gallardo está cada vez más presionado y necesita ganar urgentemente. Con una inversión superior a los 78 millones de dólares desde su regreso, los resultados no acompañan y la expectativa se transforma en frustración.