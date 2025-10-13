Inicio Ovación Fútbol River
Un mal trago

El tremendo momento de River: repitió una racha negativa que sufrió hace 43 años

River vive una gran crisis futbolística. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo igualó una racha negativa que no se daba desde 1982

Por UNO
River vive un mal momento futbolístico.

River pasa un pésimo momento futbolítico. Tras la caída 1-0 frente a Sarmiento de Junín, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo sumó su sexta caída en los últimos siete encuentros oficiales, una mala racha que no se repetía desde 1982.

El triunfo ante Racing, por la Copa Argentina, le dio algo de aire al Muñeco Gallardo, pero sigue con grandes problemas.

river-1
River sufre una mala racha.

Marcelo Gallardo no ganó títulos desde su vuelta a River

El técnico más ganador de la historia de River aún no consiguió títulos tras su vuelta al club, y los números son contundentes: 33 triunfos, 25 empates y 13 derrotas en 71 partidos desde su retorno.

En su anterior etapa el DT consolidado un estilo de juego que hoy parece perdido, ya que no le encuentra la vuelta al once millonario. El elenco de Núñez no tiene respuestas anímicas y con una alarmante falta de contundencia en las áreas.

En 1982, bajo la conducción de José Manuel Vázquez, River perdió siete de ocho encuentros disputados entre el torneo local y la Copa Libertadores.

En la actualidad el Millo sufrió caídas frente a Palmeiras (por duplicado), Atlético Tucumán, Riestra, Rosario Central y Sarmiento. Apenas el triunfo ante Racing impidió que la marca fuese idéntica.

La derrota ante Sarmiento caló muy hondo en River, que cayó al quinto puesto del Grupo B del Torneo Clausura, y peligra estar fuera de la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores por Tabla Anual.

gallardo post riestra
Gallardo la pasa mal en River.

River fue silbado

Tras la caída ante el equipo de Junún, en el Monumental hubo un descontento total: silbidos, cánticos de reprobación y una sensación de desilusión generalizada marcaron la salida del plantel.

Gallardo está cada vez más presionado y necesita ganar urgentemente. Con una inversión superior a los 78 millones de dólares desde su regreso, los resultados no acompañan y la expectativa se transforma en frustración.

