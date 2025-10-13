Inicio Ovación Fútbol San Lorenzo
Tremendo

Video: caos, violencia y corridas en la partida de Moretti de la sede de San Lorenzo

Marcelo Moretti, recientemente restituido en el cargo de presidente de San Lorenzo, se presentó en la sede de Avenida La Plata y tuvo que irse custodiado por policías

Por UNO
Quisieron linchar a Marcelo Moretti a la salida de la sede de San Lorenzo.

Hay un gran caos en San Lorenzo. Para colmo de males este lunes, Marcelo Moretti, recientemente restituido en el cargo de presidente, se presentó en la sede de Avenida La Plata acompañado por oficiales policiales como custodia y debió irse raudamente porque estuvo cerca de ser linchado.

Su vuelta a las oficinas del club se dio en medio de un clima interno tenso, con las secuelas de la derrota ante San Martín de San Juan y los fuertes reclamos de los hinchas que piden elecciones anticipadas y la salida de toda la dirigencia.

sede-san-lorenzo
La sede de San Lorenzo estuvo llena de policías custodiando a Marcelo Moretti.

Hubo un operativo policial para garantizar la seguridad del polénmico dirigente, cuya figura genera divisiones tanto dentro de la Comisión Directiva como entre los socios.

Moretti volvió al edificio administrativo con la intención de retomar el control total del club, luego de que la Justicia anulara la reunión de Comisión Directiva ocurrida el 16 de septiembre, en la que se había consumado la acefalía, y dejara sin efecto la Asamblea Extraordinaria que debía realizarse este lunes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1977862581214679212&partner=&hide_thread=false

San Lorenzo sigue con una gran crisis. La entidad de Boedo deberá convocar en los próximos 15 días a una nueva reunión dirigencial para evaluar la continuidad o no de los miembros de la Comisión Directiva. En caso de que se mantengan las renuncias presentadas semanas atrás, podría volver a producirse una acefalía. Pero según pudo saber San Lorenzo Primero, ese escenario hoy parece poco probable debido a que algunos dirigentes comenzaron a revertir su decisión inicial y analizan permanecer en sus cargos.

Marcelo Moretti es investigado por su actividad en San Lorenzo

Moretti continúa siendo investigado por “administración fraudulenta”, a raíz de la cámara oculta en la que se lo vio guardando 25 mil dólares presuntamente entregados por la madre de un juvenil que buscaba ser fichado en las inferiores del club.

