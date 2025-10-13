Ni Bayern Múnich ni PSG: este es el equipo más valioso del mundo según importante estudio

Cuando trasladan estos múltiplos a clubes no cotizados se tienen en cuenta factores adicionales que la consultora considera clave:

fortaleza de marca,

valor de la planilla,

historia y tradición,

alcance global de los hinchas,

propiedad del estadio.

mbappe-real-madrid El Real Madrid mira a todos desde arriba.

Al realizar todos estos análisis la consultora descubrió que el equipo más valioso del mundo es el Real Madrid ya que lidera en casi todos estos aspectos, además su estadio fue recientemente renovado presentando césped retráctil, la cubierta móvil, la conectividad 5G, los sistemas LED envolventes y el videomarcador 360°, entre otras mejoras.

Detrás del conjunto blanco se ubica el Barcelona aunque hay un avismo en los datos ofrecidos por Brand Finance: el valor empresarial del Real Madrid es de 6 millones de euros, mientras que el del conjunto catalán es de un 36% menos, de esta manera cuenta con un valor empresarial de 4.400 millones de euros.

El podio lo completa el Liverpool inglés con un valor empresarial de 4.260 millones de euros.

Santiago Bernabéu El Santiago Bernabéu se convirtió en un ícono del poderío del Real Madrid.

El top 10 de los equipos mejores valuados empresarialmente

El informe también detalla que hay realidades muy distintas entre los equipos; por ejemplo, Borussia Dortmund presenta un valor de empresa relativamente bajo más allá que tiene ingresos sólidos y de su regularidad en la Champions League. Según explicaron esto se debe a que en Alemania hay una normativa del 50 + 1 y que limita el control de inversores externos, esto reduce el atractivo de una compra.