Ni Bayern Múnich ni PSG: este es el equipo más valioso del mundo según importante estudio

Más allá que lidera absolutamente en Alemania, el Bayer Múnich quedó fuera del podio. Conoce qué se tiene en cuenta para armar el ranking

El ranking de los equipos más poderosos del mundo.

Un estudio realizado por Brand Finance, consultora especialista en valoración de marcas, reveló el ranking de los equipos más valiosos del mundo. Aunque se esperaba que el Bayern Múnich o el PSG lideraran la lista, el informe detalló que se encuentran fuera del podio.

Se trata de valores empresariales, por lo tanto, no solo tienen en cuenta las figuras que defienden los colores de los equipos sino, también, una serie de números que serán explicados a continuación.

El Bayern Múnich quedó fuera del podio.

Así se calcula el valor de la empresa

Brand Finance usa una metodología que comienza en el análisis de los clubes cotizados en Bolsa y allí revisan los múltiplos de valor empresarial con respecto a los ingresos con los que cuentan.

Cuando trasladan estos múltiplos a clubes no cotizados se tienen en cuenta factores adicionales que la consultora considera clave:

  • fortaleza de marca,
  • valor de la planilla,
  • historia y tradición,
  • alcance global de los hinchas,
  • propiedad del estadio.
El Real Madrid mira a todos desde arriba.

Al realizar todos estos análisis la consultora descubrió que el equipo más valioso del mundo es el Real Madrid ya que lidera en casi todos estos aspectos, además su estadio fue recientemente renovado presentando césped retráctil, la cubierta móvil, la conectividad 5G, los sistemas LED envolventes y el videomarcador 360°, entre otras mejoras.

Detrás del conjunto blanco se ubica el Barcelona aunque hay un avismo en los datos ofrecidos por Brand Finance: el valor empresarial del Real Madrid es de 6 millones de euros, mientras que el del conjunto catalán es de un 36% menos, de esta manera cuenta con un valor empresarial de 4.400 millones de euros.

El podio lo completa el Liverpool inglés con un valor empresarial de 4.260 millones de euros.

El Santiago Bernabéu se convirtió en un ícono del poderío del Real Madrid.

El top 10 de los equipos mejores valuados empresarialmente

El informe también detalla que hay realidades muy distintas entre los equipos; por ejemplo, Borussia Dortmund presenta un valor de empresa relativamente bajo más allá que tiene ingresos sólidos y de su regularidad en la Champions League. Según explicaron esto se debe a que en Alemania hay una normativa del 50 + 1 y que limita el control de inversores externos, esto reduce el atractivo de una compra.

  1. Real Madrid, España: 6.005 millones de euros.
  2. Barcelona, España: 4.412 millones de euros.
  3. Liverpool, Inglaterra: 4.260 millones de euros.
  4. Bayern Múnich, Alemania: 4.205 millones de euros.
  5. Arsenal, Inglaterra: 4.008 millones de euros.
  6. PSG, Francia: 4.003 millones de euros.
  7. Manchester United, Inglaterra: 3.671 millones de euros.
  8. Manchester City, Inglaterra: 3.518 millones de euros.
  9. Chelsea FC, Inglaterra: 2.940 millones de euros.
  10. Juventus FC, Italia: 1.628 millones de euros.

