China convirtió un desierto en el mayor bosque artificial del planeta Tierra

Durante décadas, miles de trabajadores, incluidos soldados, plantaron millones de árboles en terrenos áridos y degradados, transformando la región en un bosque vibrante. Hoy, Saihanba se considera el mayor bosque artificial del planeta Tierra, con más de 76.000 hectáreas y una cobertura forestal superior al 80%. Además, ha logrado absorber grandes cantidades de CO, liberar oxígeno y conservar millones de metros cúbicos de agua cada año, convirtiéndose en un modelo global de reforestación y sostenibilidad.

Bosque (1)

La creación de este bosque

Pero el bosque de Saihanba no es solo un logro ecológico. Su creación tuvo también un propósito estratégico y de protección. Actúa como escudo natural frente a tormentas de arena y erosión, protege infraestructuras críticas y mejora la calidad del aire en zonas cercanas a Pekín.

De este modo, un bosque que comenzó como un proyecto ambiental se convirtió en una herramienta de seguridad territorial y prevención de riesgos naturales. Saihanba demuestra que, con planificación y esfuerzo, un país puede crear un ecosistema desde cero que no solo restaura la tierra, sino que también cumple funciones estratégicas, combinando conservación, desarrollo y seguridad nacional en un solo proyecto.