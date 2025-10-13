Dile adiós al clásico aire acondicionado: el nuevo aparato que enfría el hogar en pocos segundos y casi no gasta electricidad

aire acondicionado El tradicional aire acondicionado será cosa del pasado: descubre la nueva tecnología que lo reemplaza.

Para lograr este salto en eficiencia, la startup se asoció con el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia, desarrollando así un artefacto que equilibra el rendimiento térmico superior con la responsabilidad ambiental.

El funcionamiento eficiente que ofrece este sistema se produce directamente por el trabajo de la máquina, la cual utiliza el enfriamiento a punto de rocío y la evaporación del agua para enfriar el flujo de aire en la habitación. Cuanto mayor es la temperatura exterior, más eficiente es el enfriamiento. En otro orden de las palabras, el artefacto aspira aire cálido y libera una suave y refrescante brisa.

sustituto aire acondicionado Este sistema ahorra electricidad y enfría el hogar rápidamente.

Su diseño se caracteriza por una forma ovalada y una altura considerable de 2.5 metros, algo que muchos critican porque puede limitar su instalación en espacios pequeños, a diferencia del aire acondicionado que, incluso, puede estar casi oculto. Además, no necesita una máquina exterior, como sí sucede con los tradicionales aparatos.

aire acondicionado verano hogar Este es el sustituto del aire acondicionado.

Caeli Energi informó que este artefacto tiene un precio cercano a los 2,500 euros, un precio alto para un aparato de este tipo. Sin embargo, la startup asegura que pese a que la inversión inicial sea alta, el ahorro a corto plazo amortizará el gasto. En concreto, se espera que los usuarios recuperen su inversión gracias a la disminución en las facturas de electricidad y los menores costos de mantenimiento.