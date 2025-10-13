Dile adiós al clásico aire acondicionado: el nuevo aparato que enfría el hogar en pocos segundos y casi no gasta electricidad

Si bien estamos transitando las primeras semanas de la primavera, muchos comienzan a mirar de reojo el verano, buscando alternativas para lidiar con las altas temperaturas. Una de las clásicas opciones, además del ventilador, es el tradicional aire acondicionado, un artefacto que enfría el hogar y nos garantiza una estancia agradable. Este aparato, útil por cierto, puede tener los días contados gracias a una nueva tecnología sostenible que gasta poca electricidad.
En algunas ciudades, el verano llega a ser sofocante, con picos de temperaturas que generan malestar y hasta problemas de salud. En cualquier lugar cerrado, ya sea el hogar, una oficina o un negocio, el aire acondicionado se convierte en un aliado para enfriar los espacios. Aunque, su uso representa dos importantes desventajas: un enorme gasto de electricidad y la liberación de gases de efecto invernadero que representan un grave problema ambiental.
En este sentido, la startup francesa Caeli Energi desarrolló una tecnología que ofrece una solución más eficiente. Se trata de un sistema capaz de enfriar hogares y oficinas utilizando hasta cinco veces menos energía que un aire acondicionado, climatizando la sala en pocos segundos gracias a su alto rendimiento.
Para lograr este salto en eficiencia, la startup se asoció con el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia, desarrollando así un artefacto que equilibra el rendimiento térmico superior con la responsabilidad ambiental.
El funcionamiento eficiente que ofrece este sistema se produce directamente por el trabajo de la máquina, la cual utiliza el enfriamiento a punto de rocío y la evaporación del agua para enfriar el flujo de aire en la habitación. Cuanto mayor es la temperatura exterior, más eficiente es el enfriamiento. En otro orden de las palabras, el artefacto aspira aire cálido y libera una suave y refrescante brisa.
Su diseño se caracteriza por una forma ovalada y una altura considerable de 2.5 metros, algo que muchos critican porque puede limitar su instalación en espacios pequeños, a diferencia del aire acondicionado que, incluso, puede estar casi oculto. Además, no necesita una máquina exterior, como sí sucede con los tradicionales aparatos.
Caeli Energi informó que este artefacto tiene un precio cercano a los 2,500 euros, un precio alto para un aparato de este tipo. Sin embargo, la startup asegura que pese a que la inversión inicial sea alta, el ahorro a corto plazo amortizará el gasto. En concreto, se espera que los usuarios recuperen su inversión gracias a la disminución en las facturas de electricidad y los menores costos de mantenimiento.