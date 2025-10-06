Bombazo en San Lorenzo: la Justicia falló en favor de Marcelo Moretti y es nuevamente presidente del Ciclón

También suspendió los efectos de la reunión de la Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes y la convocatoria a Asamblea Extraordinaria para definir los pasos a seguir como institución.

Moretti seguirá al frente de San Lorenzo.

El presidente sanlorencista presentó un escrito donde acusa una “verosimilitud del derecho” suficiente y que existía un “peligro en la demora” si se permitía avanzar con este estado institucional el cual también señaló que no es real, ya que aún había suplentes disponibles en todas las listas para ocupar los cargos vacantes.

El club de Boedo comunicó la acefalía el pasado martes 16 de septiembre y mencionó a los 13 directivos que renunciaron a sus puestos para llegar a dicho estado institucional. Estos fueron: Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Uriel Barros, Leandro Goroyesky, Mateo Sagardoy, Soledad Boufflet, Javier Allievi, Leonardo Virardi, Belén Lugones, Pablo García Lago, Marcelo Culotta y Agustina Nordenstrom.

Moretti fue duramente cuestionado cuando surgieron detalles tras una cámara oculta que lo mostró recibiendo un fajo de dólares (en total, fueron 25.000) de manos de la madre de un futbolista de las Divisiones Inferiores. Por ello fue abierta una causa judicial contra el dirigente.