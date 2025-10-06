Inicio Ovación Fútbol San Lorenzo
Insólito

Bombazo en San Lorenzo: la Justicia falló en favor de Marcelo Moretti y es nuevamente presidente del Ciclón

La Cámara Civil ordenó restituir a Marcelo Moretti en su cargo como presidente de San Lorenzo, al menos de forma provisoria

Por UNO
Marcelo Moretti será nuevamente el presidente de San Lorenzo.

Fue un duro revés para San Lorenzo. La Cámara Civil suspendió la validez de la asamblea que había declarado la acefalía en la entidad azulgrana y ordenó restituir a Marcelo Moretti en su cargo como presidente, al menos de forma provisoria, mientras continúa el proceso judicial.

La Cámara Civil hizo lugar a la medida cautelar presentada por Moretti, asegurando que “la supuesta acefalía del club fue irregular” y el dirigente volverá a estar a cargo de la institución.

Moretti.jpg
Moretti es cuestionado en San Lorenzo.

San Lorenzo sufrió un revés judicial

La Justicia revocó este lunes el fallo de primera instancia y ordenó que la Comisión Directiva sea convocada nuevamente por el presidente Moretti,. El dirigente deberá reasumir su cargo tras la declaración de acefalía que se dio hace algunas semanas en el club, en un plazo de 15 días y bajo las condiciones del Estatuto y la supervisión de la Inspección General de Justicia (IGJ).

También suspendió los efectos de la reunión de la Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes y la convocatoria a Asamblea Extraordinaria para definir los pasos a seguir como institución.

Néstor-Navarro-Marcelo-Moretti.jpg
Moretti seguir&aacute; al frente de San Lorenzo.

El presidente sanlorencista presentó un escrito donde acusa una “verosimilitud del derecho” suficiente y que existía un “peligro en la demora” si se permitía avanzar con este estado institucional el cual también señaló que no es real, ya que aún había suplentes disponibles en todas las listas para ocupar los cargos vacantes.

El club de Boedo comunicó la acefalía el pasado martes 16 de septiembre y mencionó a los 13 directivos que renunciaron a sus puestos para llegar a dicho estado institucional. Estos fueron: Julio Lopardo, Andrés Terzano, Martín Cigna, Uriel Barros, Leandro Goroyesky, Mateo Sagardoy, Soledad Boufflet, Javier Allievi, Leonardo Virardi, Belén Lugones, Pablo García Lago, Marcelo Culotta y Agustina Nordenstrom.

Moretti fue duramente cuestionado cuando surgieron detalles tras una cámara oculta que lo mostró recibiendo un fajo de dólares (en total, fueron 25.000) de manos de la madre de un futbolista de las Divisiones Inferiores. Por ello fue abierta una causa judicial contra el dirigente.

