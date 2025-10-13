El once de la Selección argentina para enfrentar a Puerto Rico

De acuerdo al once de la Selección argentina que paró Scaloni en la última práctica antes del amistoso con Puerto Rico, el Flaco López tendrá la oportunidad de jugar desde el inicio y podría formar la dupla ofensiva con Lionel Messi.

Scaloni confirmó que Messi, quien no estuvo ante Venezuela y fue liberado para jugar para el Inter Miami, jugará unos minutos en caso de estar bien y resta definir si serán de arranque o en el segundo tiempo. En caso de que La Pulga comience en el banco de suplentes, Nico Paz podría volver a jugar como titular como lo hizo ante Venezuela.

Además Marcos Senesi saldría de la zaga central y le dejaría su lugar a Leonardo Balerdi, para que este haga dupla junto a Nicolás Otamendi, quien reemplazará al Cuti Romero.

El DT usará el partido con los puertorriqueños para probar jugadores e ir definiendo la lista de 26 jugadores que irán al Mundial del próximo año en México, Canadá y Estados Unidos.

El probable once de la Selección Argentina vs. Puerto Rico

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y José Manuel López.