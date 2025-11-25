El error más común que cometen las mujeres al maquillarse los ojos: envejece la mirada

Sobre el corrector, aconseja usarlo únicamente en el punto donde exista sombra, por ejemplo junto al lagrimal, y evitar extenderlo por toda las ojeras. Bernal también critica el intrusismo digital: busca profesionalismo y rechaza consejos improvisados que priorizan likes por sobre formación y resultados reales útiles y duraderos para las mujeres.

En lugar del clásico delineado oscuro, la experta aconseja sustituir el lápiz negro por marrones cálidos y optar por trazos suaves y difuminados que abran la mirada natural. Para ella la honestidad con la audiencia vale más que cifras. Recomienda rutinas cortas: sérum hidratante (ácido hialurónico o vitamina C) y protección solar.

maquillaje, mujeres Este tipo de maquillaje endurece la mirada y expone a las mujeres al envejecimiento.

Por último, la experta en maquillaje insiste siempre en el mismo mensaje para las mujeres: menos filtros, más técnica. Evitar el lápiz negro es una de las claves que propone para rejuvenecer la expresión sin cirugía.

El maquillaje tendencia para evitar los párpados caídos

Jugar con las diferentes intensidades es precisamente la forma en la que puedas crear el efecto óptico en el que tu ojo parece más grande de lo que en realidad es. Para empezar, debes aplicar una sombra clarita por todo el párpado móvil, es decir, en la almendra de los ojos.

De esta forma, al abrir y cerrar los ojos se verá esta zona clara. A continuación, tomarás una sombra en un tono medio, un poco más oscuro que el anterior, y con una brocha pequeña la colocarás en la esquina exterior del ojo, siempre con movimientos hacia afuera.

Con un color neutro medio y con una brocha de difuminar, deberás aplicar el pigmento justo un pelín por encima de la zona en la que cae tu párpado. De esta manera, crearás una línea falsa por encima, siendo esta parte del maquillaje la más importante.

Después, con una sombra en color negro o café, pinta una raya pegada a las pestañas superiores y llévala hacia la esquina, creando un eyeliner. Por último, aplica sombra negra en la línea inferior de pestañas, sin llegar a las esquinas y profundizando en el centro, y bien de máscara para terminar de abrir la mirada.