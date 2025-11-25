El error más común que cometen las mujeres al maquillarse los ojos: envejece la mirada

Las mujeres se maquillan los ojos por diversas razones, que incluyen realzar los rasgos faciales para parecer más atractivas, cubrir imperfecciones y por preferencia personal para sentirse mejor consigo mismas. Sin embargo, una experta ha revelado que son muchas de ellas las que lo hacen de manera incorrecta.
Beatriz Bernal, maquilladora con quince años de trayectoria y fuerte presencia en redes, redefinió su mensaje para aquellas mujeres que practican con frecuencia el maquillaje de ojos: abandonar el lápiz negro, ya que endurece la mirada.
El error que cometen las mujeres al maquillarse los ojos
Según Bernal, el gesto que más envejece en el maquillaje cotidiano es la raya intensa en negro. El clásico delineado oscuro endurece rasgos y acentúa la flaccidez del párpado. Para ella, la base no es camuflar sino hidratar.
Sobre el corrector, aconseja usarlo únicamente en el punto donde exista sombra, por ejemplo junto al lagrimal, y evitar extenderlo por toda las ojeras. Bernal también critica el intrusismo digital: busca profesionalismo y rechaza consejos improvisados que priorizan likes por sobre formación y resultados reales útiles y duraderos para las mujeres.
En lugar del clásico delineado oscuro, la experta aconseja sustituir el lápiz negro por marrones cálidos y optar por trazos suaves y difuminados que abran la mirada natural. Para ella la honestidad con la audiencia vale más que cifras. Recomienda rutinas cortas: sérum hidratante (ácido hialurónico o vitamina C) y protección solar.
Por último, la experta en maquillaje insiste siempre en el mismo mensaje para las mujeres: menos filtros, más técnica. Evitar el lápiz negro es una de las claves que propone para rejuvenecer la expresión sin cirugía.
El maquillaje tendencia para evitar los párpados caídos
Jugar con las diferentes intensidades es precisamente la forma en la que puedas crear el efecto óptico en el que tu ojo parece más grande de lo que en realidad es. Para empezar, debes aplicar una sombra clarita por todo el párpado móvil, es decir, en la almendra de los ojos.
De esta forma, al abrir y cerrar los ojos se verá esta zona clara. A continuación, tomarás una sombra en un tono medio, un poco más oscuro que el anterior, y con una brocha pequeña la colocarás en la esquina exterior del ojo, siempre con movimientos hacia afuera.
Con un color neutro medio y con una brocha de difuminar, deberás aplicar el pigmento justo un pelín por encima de la zona en la que cae tu párpado. De esta manera, crearás una línea falsa por encima, siendo esta parte del maquillaje la más importante.
Después, con una sombra en color negro o café, pinta una raya pegada a las pestañas superiores y llévala hacia la esquina, creando un eyeliner. Por último, aplica sombra negra en la línea inferior de pestañas, sin llegar a las esquinas y profundizando en el centro, y bien de máscara para terminar de abrir la mirada.