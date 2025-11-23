"El reparador asesino": el criminal que mató a cinco mujeres en Canadá.

Asesino prisión criminal

Cuando logró la mayoría de edad, "el reparador asesino" consiguió trabajo como empleado de mantenimiento de una empresa. Las mujeres que fueron asesinadas por Fyfe fueron cinco y de diferentes maneras, pero todos los crímenes fueron cometidos en la región e Quebec.

La primera víctima fue Hazel Scattolon, de 55 años, quien fue abusada sexualmente y apuñalada por Fyfe hasta matarla en la ciudad de Mount Royal, en 1981.

Anna Yarnold, de 59 años, fue otra de las víctimas de este asesino serial. La mujer fue golpeada hasta la muerte con un elemento macizo el 15 de octubre de 1999 en la ciudad de Senneville.

La tercera mujer asesinada fue Monique Gaudreau, de 46 años, quien fue ulltimada a puñaladas el 29 de octubre de 1999 en Sainte-Agathe-des-Monts, mientras que Teresa Shanahan, de 55 años, también fue apuñalada varias veces hasta que quedó sin vida en noviembre de 1999 en Laval.

La última de las víctimas del "reparador asesino" fue Mary Glen, de 50 años, una mujer que fue golpeada y apuñalada hasta la muerte el 15 de diciembre de 1999 en Baie-D'Urfé.

Los investigadores creen que pudo haber matado a otras cuatro mujeres y el homicida así lo confesó, aunque aún no pudieron confirmarlo plenamente.

En ese sentido, Suzanne Bernier, de 55 años, fue asesinada en el barrio de Ahuntsic-Cartierville de Montreal el 17 de octubre de 1979.

Nicole Raymond, de 26 años, fue encontrada muerta a puñaladas en su departamento el 11 de noviembre de 1979 en Pointe-Claire, Quebec.

Louise Blanc Poupart, también fue asesinada a puñaladas en su casa en 1987 en Sainte-Adèle, Quebec, mientras que a Pauline Laplante, de 44 años, la mataron en 1989 en Piamonte, Quebec.

En relación a las cinco primeras mujeres, la Policía logró determinar la responsabilidad de Fyfe a partir de las muestras de ADN halladas en el marco de la puerta de Glen, la última de las cinco mujeres asesinadas.

La Policía Provincial de Ontario logró detener a Fyfe el 22 de diciembre de 1999, cuando volvía en su camioneta después de comer en una parada de camiones Husky, cerca de Barrie, en Ontario.

prisión diario

Durante la audiencia preliminar al juicio de Fyfe comenzó el 6 de noviembre de 2000 y el fiscal a cago de la causa era Jean Lecours.

"El reparador asesino" fue condenado a prisión perpetua y cumple la condena en un centro de detención de máxima seguridad en Saskatchewan.

La Policía de Montreal también sospecha que Fyfe es el violador en serie conocido como "El Plomero", a quien se le atribuyen una serie de violaciones violentas durante la década de 1980 en el centro de Montreal.