La ONU alertó por el aumento de la violencia contra las mujeres en el mundo

En Europa, el 64% de los crímenes fueron cometidos por parejas, y en las Américas esta cifra sube al 69%, según el informe elaborado junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

mujeres violencia ONU efe 2 Mujeres en una concentración contra la violencia machista (Archivo). Crédito: EFE/Ramón de la Rocha.

Cuáles son los factores de riesgo

El estudio señala factores de riesgo que se repiten en estos hechos:

Desigualdad de género.

Estereotipos que consideran a las mujeres subordinadas.

subordinadas. Antecedentes de violencia de parte del agresor.

de parte del agresor. Separaciones recientes o inminentes.

Cuando los homicidios son cometidos por familiares distintos a la pareja, se sabe menos sobre los detonantes, lo que exige estrategias de prevención más amplias.

Tecnología y nuevas formas de violencia contra mujeres

La ONU advierte que la tecnología está potenciando la violencia digital. El crecimiento del acceso a internet y herramientas digitales generó nuevas modalidades de agresión como los “deepfakes”, además de facilitar el control coercitivo, la vigilancia y el acoso.

Las mujeres con exposición pública, como periodistas, políticas y activistas, enfrentan un riesgo mayor. De hecho, una de cada cuatro periodistas reportó haber recibido amenazas de muerte o agresiones físicas en línea.

Qué propone la ONU para frenar los feminicidios

Frente a esta crisis global, la ONU insiste en medidas urgentes:

Educación para construir relaciones sanas.

Criminalización del feminicidio.

Agravantes en homicidios motivados por violencia de género.

de género. Unidades policiales y judiciales especializadas.

También destaca el impacto de campañas como “Ni Una Menos” y “Me Too”, y pide mejorar la recolección de datos. Como ejemplo, menciona el sistema VioGén de España, que evalúa riesgos y protege a las víctimas desde 2007.