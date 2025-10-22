Nuevas medidas para promover la causa mundial de las mujeres

La reunión de dos días se celebra para conmemorar el 30º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, donde se adoptó la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción, documentos que marcaron un hito en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

A lo largo de los últimos 30 años, guiada por el espíritu de la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, la causa de la mujer ha venido avanzando en todo el mundo, y la igualdad entre hombres y mujeres es ahora un consenso universal de la comunidad internacional.

“Mirando al futuro, debemos repasar el propósito de la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing”, enfatizó Xi al presentar una propuesta de cuatro puntos destinada a construir mayores consensos, ampliar los caminos hacia adelante y tomar acciones más concretas para acelerar el nuevo proceso del desarrollo integral de la mujer.

Hizo un llamado a unir esfuerzos para fomentar un entorno propicio para el crecimiento y el desarrollo de la mujer, enfatizando que dicho desarrollo solo puede lograrse bajo la premisa de paz y tranquilidad.

Citando estadísticas, Xi afirmó que más de 600 millones de mujeres y niñas en todo el mundo aún se encuentran sumidas en guerras y conflictos, mientras que cerca del 10% siguen atrapadas en pobreza extrema. “Necesitamos fortalecer la protección de las mujeres y niñas en regiones golpeadas por guerras, conflictos, pobreza y desastres naturales, y apoyar el papel vital de la mujer en prevenir conflictos y reconstruir sus hogares”, indicó.

Xi también instó a realizar esfuerzos para abordar el desequilibrio y la insuficiencia del desarrollo de las mujeres en todo el mundo, de modo que todas ellas puedan compartir los beneficios de la globalización económica.

“La modernización del mundo debe involucrar y beneficiar a las mujeres”, señaló, destacando la importancia de promover un desarrollo de alta calidad para las mujeres mediante la innovación científica y tecnológica.

Además, propuso desarrollar juntos marcos de gobernanza para proteger los derechos e intereses de las mujeres y escribir un nuevo capítulo para promover la cooperación global sobre ellas.

China establecerá un centro dedicado a promover el desarrollo de capacidades de las mujeres a nivel mundial, a través del cual trabajará con los países y organizaciones internacionales pertinentes para formar a más talentos femeninos, anunció Xi.

Participantes de diversos países y organizaciones internacionales acogieron con satisfacción las medidas y propuestas presentadas por China, afirmando que la conferencia se produce en un momento crucial y se espera que marque un nuevo hito para el avance de la igualdad y el empoderamiento femenino en todo el mundo.

La presidenta de Islandia, Halla Tómasdóttir, elogió los logros de China al sacar a millones de personas de la pobreza y promover la igualdad de género y la energía verde, señalando que demuestran que “el cambio es posible”.

Roland Reiland, embajador de Luxemburgo en China, calificó las medidas anunciadas por Xi como “muy importantes” y expresó su esperanza de que otros países sigan el ejemplo.

“Aún tenemos un largo camino por recorrer para promover la causa de las mujeres y garantizar el ejercicio de sus derechos”, declaró.