Maduro refuerza lazos con China y Rusia ante la presión de Estados Unidos

Nicolás Maduro agregó que ambos países trabajan en una nueva comisión intergubernamental con acuerdos destinados a fortalecer la cooperación en áreas clave: petróleo, finanzas, defensa, cultura, educación y ciencia. Un mensaje directo hacia Washington: no está solo.

Presión militar de Estados Unidos y Donald Trump

Estas declaraciones llegan justo después de que entrara en vigor la medida estadounidense contra el presunto “Cartel de los Soles”, que, según la Casa Blanca, estaría liderado por Nicolás Maduro. Caracas niega cualquier relación con el narcotráfico y asegura que el supuesto cártel “ni siquiera existe como tal”.

La región vive un inédito despliegue militar, con la “Operación Lanza del Sur”, Estados Unidos mantiene más de una docena de buques de guerra y unos 15.000 soldados en el Caribe. Fuentes cercanas al gobierno de Donald Trump aseguran que la presión busca forzar la salida de Maduro sin intervención directa.

Portaaviones-estados-unidos-efe-1 El portaaviones USS Gerald Ford, el más grande de Estados Unidos, que llegó a aguas del Caribe (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Terje Pedersen.

El incremento de vuelos militares cerca de territorio venezolano y la cancelación de rutas aéreas internacionales durante el fin de semana muestran que el clima es cada vez más tenso.

Un escenario que desde Washington califican de lucha contra el narcotráfico, pero que Caracas ve como una amenaza a su soberanía.