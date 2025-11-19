Estados Unidos habría rechazado una salida negociada de Nicolás Maduro

Sin embargo, la Casa Blanca rechazó la propuesta al considerarla demasiado prolongada. Fuentes citadas por el New York Times, bajo anonimato, afirmaron además que durante esas conversaciones el chavismo habría ofrecido acceso a la riqueza petrolera venezolana para empresas estadounidenses, como parte de un posible acuerdo.

Donald Trump y su estrategia militar contra Nicolás Maduro

La situación se produce en paralelo a las reuniones en la Casa Blanca entre Trump y altos mandos del Pentágono, donde se analizaron nuevas acciones militares en el Caribe. Desde agosto, el Comando Sur mantiene una fuerte presencia cerca de las costas venezolanas, en una campaña contra el narcotráfico que ya contabiliza al menos 21 ataques y más de 80 muertos.

Maduro advirtió que una agresión militar sería “el fin político” de Donald Trump, mientras el mandatario republicano sostiene que está abierto a un diálogo “cara a cara” con su par venezolano, aunque sin dar detalles de su plan final para Caracas.

El New York Times sostiene que las opciones de Washington incluirían operaciones cibernéticas, campañas de información y otras acciones encubiertas sin desplegar tropas en territorio venezolano.

El Departamento de Estado anunció que declarará al llamado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. Washington vincula a ese grupo con Nicolás Maduro, aunque Caracas asegura que se trata de “un invento”.