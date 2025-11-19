El gobierno de Estados Unidos habría descartado una propuesta del presidente venezolano Nicolás Maduro para dejar el poder en un plazo de dos años. Así lo reveló una investigación del New York Times, que expone contactos extraoficiales entre enviados de Maduro y funcionarios de la administración encabezada por Donald Trump, informó EFE.
Estados Unidos habría rechazado una salida negociada de Nicolás Maduro
Estados Unidos presiona a Venezuela
Según el periódico estadounidense, Trump habría dado “su visto bueno” a planes de la CIA destinados a preparar un “campo de batalla para acciones futuras” en Venezuela.
En ese contexto, se retomaron comunicaciones informales con el chavismo, donde Maduro habría ofrecido su dimisión ordenada, siempre que se garantizara una transición gradual que protegiera a su gobierno y aliados.
Sin embargo, la Casa Blanca rechazó la propuesta al considerarla demasiado prolongada. Fuentes citadas por el New York Times, bajo anonimato, afirmaron además que durante esas conversaciones el chavismo habría ofrecido acceso a la riqueza petrolera venezolana para empresas estadounidenses, como parte de un posible acuerdo.
Donald Trump y su estrategia militar contra Nicolás Maduro
La situación se produce en paralelo a las reuniones en la Casa Blanca entre Trump y altos mandos del Pentágono, donde se analizaron nuevas acciones militares en el Caribe. Desde agosto, el Comando Sur mantiene una fuerte presencia cerca de las costas venezolanas, en una campaña contra el narcotráfico que ya contabiliza al menos 21 ataques y más de 80 muertos.
Maduro advirtió que una agresión militar sería “el fin político” de Donald Trump, mientras el mandatario republicano sostiene que está abierto a un diálogo “cara a cara” con su par venezolano, aunque sin dar detalles de su plan final para Caracas.
El New York Times sostiene que las opciones de Washington incluirían operaciones cibernéticas, campañas de información y otras acciones encubiertas sin desplegar tropas en territorio venezolano.
El Departamento de Estado anunció que declarará al llamado Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. Washington vincula a ese grupo con Nicolás Maduro, aunque Caracas asegura que se trata de “un invento”.