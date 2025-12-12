Rafa Nadal generó preocupación al publicar una foto con el brazo enyesado

El ex tenista Rafael Nadal, de 39 años, preocupó al mundo del tenis al aparecer en una foto con el brazo enyesado. Es que el español reveló que se sometió a una operación en la mano derecha.
Rafael Nadal generó preocupación en el mundo del tenis al aparecer en una foto con el brazo derecho enyesado
Nadal, que se retiró del tenis profesional en la Copa Davis 2024 a los 38 años tras sufrir graves lesiones principalmente en las últimas temporadas, se tomó con humor esta nueva operación y bromeó con que no podrá jugar el Australian Open 2026.
“Me parece que no podré jugar el Australian Open en enero. He tenido que someterme a una intervención en la mano por un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”, dijo el mallorquín a través de un posteo en sus redes sociales.
Nadal, que es uno de los mejores tenistas de la historia junto con el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic, tuvo una gran carrera en la que se destacan sus 22 títulos de Grand Slam, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 (singles) y Río 2016 (dobles), 36 Masters 1000 y la obtención de la Copa Davis en 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019.
La “Fiera de Manacor” ganó 92 títulos en su carrera y ocupó el número 1 del ranking ATP durante 209 semanas.