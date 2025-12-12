Rafa Nadal generó preocupación al publicar una foto con el brazo enyesado

Nadal, que se retiró del tenis profesional en la Copa Davis 2024 a los 38 años tras sufrir graves lesiones principalmente en las últimas temporadas, se tomó con humor esta nueva operación y bromeó con que no podrá jugar el Australian Open 2026.

rafael-nadal Rafa Nadal fue operado de la mano derecha.

“Me parece que no podré jugar el Australian Open en enero. He tenido que someterme a una intervención en la mano por un problema que venía arrastrando desde años, pero espero estar bien pronto”, dijo el mallorquín a través de un posteo en sus redes sociales.