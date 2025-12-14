El Torneo Aniversario del Andino Tenis Club premió a los mejores jugadores de Mendoza del 2025

En la final de mujeres se enfrentaron dos jugadoras del seno del Andino Tenis Club. Agustina Ficarra (venía de vencer en semifinales a Agustina Badatto, de El Trébol) se impuso por 6-2 y 6-1 a Angelina Gargiulo (que había dejado en el camino en semis Amparo Estrella, del Mendoza Tenis Club). Con inteligencia y procurando mantener su saque, Ficarra quebró el servicio de Gargiulo en seis ocasiones entre ambos sets y se coronó como la mejor en la Primera de mujeres.

gargiulo Angelina Gargiulo, finalista del Másters de Primera disputado en el Andino Tenis Club. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

En la final de caballeros, se enfrentaron Gaspar Martaux, hombre del Andino Tenis Club que eliminó en semifinales a Matías Carmona (del club Crydaa), con Joaquin Ojer, tenista del club Hípico que había dejado en el camino a Sebastián D'Andria, del club Alemán.

El cruce comenzó parejo en el primer set, con un quiebre por lado y la concentración de cada uno a la hora del servicio. El noveno game fue decisivo para que Martaux se pusiera 5-4 arriba y luego se quedara con la primera manga (6-4) al defender su saque. El segundo parcial fue desde un inicio favorable al tenista del Andino. Con la potencia en su drive y en el servicio, Gaspar Martaux fue doblegando a Ojer que no pudo ganar ni un solo game de su saque y cayó 6-0 en el segundo para dar final del partido.

ojer Joaquin Ojer, finalista del Másters de Primera realizado en el Andino Tenis Club. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

La premiación fue llevada a cabo junto a todas las categorías participantes del Torneo Aniversario del Andino Tenis Club, y con un reconocimiento especial de la Escuela de Tenis del Club Andino para Gaspar Martaux por el gran 2025 que tuvo a nivel profesional (jugó en Francia interclubes y se coronó el mejor de Mendoza en el Másters realizado en la institución).

ojer-martaux Joaquin Ojer, finalista, y Gaspar Martaux, campeón de Primera de caballeros 2025 del Másters realizado en el Andino Tenis Club. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

La palabra de los campeones

Agustina Ficarra fue la primera campeona de la tarde al vencer a Angelina Gargiulo y mostró toda su felicidad al consagrarse la mejor del año en la Primera de damas. "Estoy muy contenta porque pude sacar adelante el partido a pesar de que no había empezado jugando muy bien el torneo pero por suerte hoy fue bien y pude obtener el resultado que esperaba".

ficarra Agustina Ficarra, campeona de damas 2025 en la Primera de damas del tenis mendocino. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO.

Ficarra venció a una compañera de la casa y amiga, Angelina Gargiulo, a la que definió de la siguiente manera: "Con Angie entrenamos todos los días, es como mi mejor amiga. Ya nos conocemos. En fase de grupos de este torneo me ganó ella y hoy me tocó a mí. Con ella siempre son partidos muy peleados".

En la balanza del 2025, Agustina Ficarra remarcó su juego a nivel local (fue finalista en la sexta etapa del circuito de Primera en el Alemán, además fue semifinalista en la séptima etapa en el Mendoza Tenis Club y en la novena etapa en el Maipú Tenis Club), y vaticinó más competencias nacionales para el próximo año.

Embed - Agustina Ficarra, campeona del 2025 en la Primera de Damas de Mendoza

Por su parte, Gaspar Martaux, también hombre de la casa del Andino Tenis Club, destacó el torneo organizado en su institución de origen y agradeció al público presente. "Ha sido un muy lindo torneo, quiero agradecerle a a la gente que vino, a mi familia y amigos".

En el análisis de la final, el campeón de 18 años aseguró: "El primer set fue muy duro, Joaco (Ojer) jugó muy bien y me salvó el saque y hoy estuve sólido con la derecha. En el segundo set me pude soltar un poco más".

Martaux además hizo alusión a su paso por Francia a mediados de este año y reconoció que fue una "muy linda experiencia" y que volverá a repetirla el año próximo, además de sumar torneos Futures para procurar sumar puntos para el ranking ATP.