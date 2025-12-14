El Torneo Aniversario del Andino Tenis Club premió a los mejores jugadores de Mendoza del 2025

El tenis en Mendoza cerró el 2025 con el Torneo Aniversario del Andino Tenis Club, escenario en el que este sábado por la tarde se premió a los mejores jugadores de la provincia en esta temporada.
El tenis en Mendoza cerró el 2025 con el Torneo Aniversario del Andino Tenis Club, escenario en el que este sábado por la tarde se premió a los mejores jugadores de la provincia en esta temporada.
En las canchas del histórico club de parque se puso en juego la Copa Éminent Ciudad de Mendoza, que comenzó a fines de noviembre y se extendió hasta los primeros días de diciembre. Alrededor de 400 tenistas protagonizaron el certamen en las categorías que corren desde la 5ta hasta la Primera, en la rama de caballeros y de damas, en singles, dobles y dobles mixtos.
Como cierre del torneo, se disputó el Máster de Primera donde se reunieron los 8 mejores de Mendoza en caballeros y damas.
En la final de mujeres se enfrentaron dos jugadoras del seno del Andino Tenis Club. Agustina Ficarra (venía de vencer en semifinales a Agustina Badatto, de El Trébol) se impuso por 6-2 y 6-1 a Angelina Gargiulo (que había dejado en el camino en semis Amparo Estrella, del Mendoza Tenis Club). Con inteligencia y procurando mantener su saque, Ficarra quebró el servicio de Gargiulo en seis ocasiones entre ambos sets y se coronó como la mejor en la Primera de mujeres.
En la final de caballeros, se enfrentaron Gaspar Martaux, hombre del Andino Tenis Club que eliminó en semifinales a Matías Carmona (del club Crydaa), con Joaquin Ojer, tenista del club Hípico que había dejado en el camino a Sebastián D'Andria, del club Alemán.
El cruce comenzó parejo en el primer set, con un quiebre por lado y la concentración de cada uno a la hora del servicio. El noveno game fue decisivo para que Martaux se pusiera 5-4 arriba y luego se quedara con la primera manga (6-4) al defender su saque. El segundo parcial fue desde un inicio favorable al tenista del Andino. Con la potencia en su drive y en el servicio, Gaspar Martaux fue doblegando a Ojer que no pudo ganar ni un solo game de su saque y cayó 6-0 en el segundo para dar final del partido.
La premiación fue llevada a cabo junto a todas las categorías participantes del Torneo Aniversario del Andino Tenis Club, y con un reconocimiento especial de la Escuela de Tenis del Club Andino para Gaspar Martaux por el gran 2025 que tuvo a nivel profesional (jugó en Francia interclubes y se coronó el mejor de Mendoza en el Másters realizado en la institución).
Agustina Ficarra fue la primera campeona de la tarde al vencer a Angelina Gargiulo y mostró toda su felicidad al consagrarse la mejor del año en la Primera de damas. "Estoy muy contenta porque pude sacar adelante el partido a pesar de que no había empezado jugando muy bien el torneo pero por suerte hoy fue bien y pude obtener el resultado que esperaba".
Ficarra venció a una compañera de la casa y amiga, Angelina Gargiulo, a la que definió de la siguiente manera: "Con Angie entrenamos todos los días, es como mi mejor amiga. Ya nos conocemos. En fase de grupos de este torneo me ganó ella y hoy me tocó a mí. Con ella siempre son partidos muy peleados".
En la balanza del 2025, Agustina Ficarra remarcó su juego a nivel local (fue finalista en la sexta etapa del circuito de Primera en el Alemán, además fue semifinalista en la séptima etapa en el Mendoza Tenis Club y en la novena etapa en el Maipú Tenis Club), y vaticinó más competencias nacionales para el próximo año.
Por su parte, Gaspar Martaux, también hombre de la casa del Andino Tenis Club, destacó el torneo organizado en su institución de origen y agradeció al público presente. "Ha sido un muy lindo torneo, quiero agradecerle a a la gente que vino, a mi familia y amigos".
En el análisis de la final, el campeón de 18 años aseguró: "El primer set fue muy duro, Joaco (Ojer) jugó muy bien y me salvó el saque y hoy estuve sólido con la derecha. En el segundo set me pude soltar un poco más".
Martaux además hizo alusión a su paso por Francia a mediados de este año y reconoció que fue una "muy linda experiencia" y que volverá a repetirla el año próximo, además de sumar torneos Futures para procurar sumar puntos para el ranking ATP.