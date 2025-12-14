De qué color pintar las paredes del living para que parezca más grande: truco de decoración

Sin embargo, esta no es la única opción según los expertos en decoración, ya que puedes usar tonos fríos (azules pálidos, verdes suaves) para crear profundidad, o incluso un color oscuro en la pared del fondo para engañar al ojo.

El blanco puro, cremas, beiges y grises claros son ideales porque reflejan mucha luz y hacen que las paredes parezcan retroceder, ampliando visualmente el espacio. Por su parte, el color pastel crea una sensación de ligereza y amplitud.

Pinta la pared del fondo con un color oscuro (un azul profundo, gris carbón) para crear un punto focal y hacer que esa pared se sienta más lejana, engañando al ojo para percibir más espacio.

decoracion, living Para crear un punto focal, puedes pintar de un color oscuro la pared de tu casa.

Un toque de pintura metálica en una pared puede reflejar la luz y añadir un toque de lujo, haciendo que el espacio se sienta más vivo y grande. Por último, otra de las opciones es la de pintar el techo de blanco, algo que hará que el living de tu casa sea más alto de lo que es.

Dónde colocar los espejos en el living de casa

Para colocar espejos en el living, pon un espejo grande sobre el sofá o la chimenea para crear un punto focal, frente a una ventana para duplicar luz y vistas, o en una pared lateral para ampliar visualmente el espacio.

En contrapartida con lo planteado, debes evitar ponerlos en la entrada principal, puertas, o enfrentados entre sí para no generar fugas o desequilibrio energético. Todo esto, basado en las creencias.