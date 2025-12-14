Inicio Ovación Fútbol Chiqui Tapia
Tras el conflicto, el viral posteo de Chiqui Tapia felicitando a Estudiantes por la consagración en el Torneo Clausura

Luego de varios días de tensión con el Pincha, Chiqui Tapia felicitó a Estudiantes por ser el campeón del Torneo Clausura 2025

Carolina Quiroga
Chiqui Tapia felicitó a Estudiantes por el título obtenido en el Torneo Clausura.

Luego del polémico pasillo de espaldas a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, entre Estudiantes y la AFA se vivieron días de tensión, sobre todo post sanción del Tribunal de Disciplina para varios jugadores del Pincha y su presidente, por considerar el acto como inapropiado para con el campeón de la Liga 2025.

La situación generó idas y vueltas entre integrantes de la AFA y el mandatario del Pincha, Juan Sebastián Verón. Y este sábado, en el marco de la final del Torneo Clausura, la Brujita y el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, volvieron a reunirse en el mismo lugar luego de que el Pincha se consagrara campeón del certamen al vencer a Racing por penales.

En carácter de suspendido, Verón no pudo ingresar al campo de juego ni ver el partido desde el espacio que suelen ocupar los presidentes de las instituciones protagonistas. Por ello, el presidente vio el partido y la premiación desde la tribuna, donde los futbolistas del equipo dirigido por Eduardo Domínguez le acercaron la copa de campeón para que celebrara con ellos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2000042521892626864?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2000042521892626864%7Ctwgr%5Ed2b72717c472714b788403d6586f8c2eb95ff54c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbolavip.com%2Far%2Ffutbolargentino%2Fla-llamativa-reaccion-de-eduardo-dominguez-en-el-saludo-con-chiqui-tapia-tras-la-consagracion-de-estudiantes-en-el-torneo-clausura&partner=&hide_thread=false

Claudio Tapia presenció el encuentro entre Racing y Estudiantes como es habitual en una final de esta índole. Además, el mandamás del ente madre del fútbol argentino formó parte de la ceremonia de premiación donde entregó las medallas a los jugadores del equipo campeón del Torneo Clausura 2025, Estudiantes de La Plata.

Luego de la coronación, Chiqui Tapia usó su red social X para felicitar al Pincha por un nuevo título en el fútbol local. "Felicitaciones al plantel, a la Comisión Directiva, a Eduardo Domínguez junto a su cuerpo técnico y los colaboradores de Estudiantes de La Plata por la consagración del Torneo Clausura 2025. Saludos a todos los hinchas y socios del Pincha", escribió el presidente de la AFA junto a una imagen del campeón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tapiachiqui/status/2000054146934673547&partner=&hide_thread=false

De inmediato la publicación se volvió viral con más de 580 mil visualizaciones y dos mil comentarios. Además, desde la cuenta de la AFA en la red X también sumaron un escueto mensaje en el que escribieron "Estudiantes derrotó 5-4 por penales a Racing tras igualar 1-1 y se consagró campeón del Torneo Clausura Betano. ¡Felicitaciones!".

