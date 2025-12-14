Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2000042521892626864?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2000042521892626864%7Ctwgr%5Ed2b72717c472714b788403d6586f8c2eb95ff54c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbolavip.com%2Far%2Ffutbolargentino%2Fla-llamativa-reaccion-de-eduardo-dominguez-en-el-saludo-con-chiqui-tapia-tras-la-consagracion-de-estudiantes-en-el-torneo-clausura&partner=&hide_thread=false El saludo de Eduardo Domínguez y el Chiqui Tapia#LPFxTNTSports pic.twitter.com/dvniAwJEH4 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

Tras el conflicto, el viral posteo de Chiqui Tapia felicitando a Estudiantes por la consagración en el Torneo Clausura

Claudio Tapia presenció el encuentro entre Racing y Estudiantes como es habitual en una final de esta índole. Además, el mandamás del ente madre del fútbol argentino formó parte de la ceremonia de premiación donde entregó las medallas a los jugadores del equipo campeón del Torneo Clausura 2025, Estudiantes de La Plata.

Luego de la coronación, Chiqui Tapia usó su red social X para felicitar al Pincha por un nuevo título en el fútbol local. "Felicitaciones al plantel, a la Comisión Directiva, a Eduardo Domínguez junto a su cuerpo técnico y los colaboradores de Estudiantes de La Plata por la consagración del Torneo Clausura 2025. Saludos a todos los hinchas y socios del Pincha", escribió el presidente de la AFA junto a una imagen del campeón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tapiachiqui/status/2000054146934673547&partner=&hide_thread=false Felicitaciones al plantel, a la Comisión Directiva, a Eduardo Domínguez junto a su cuerpo técnico y los colaboradores de @EdelpOficial por la consagración del Torneo Clausura 2025.



Saludos a todos los hinchas y socios del Pincha. pic.twitter.com/UCqU0eHKbg — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 14, 2025

De inmediato la publicación se volvió viral con más de 580 mil visualizaciones y dos mil comentarios. Además, desde la cuenta de la AFA en la red X también sumaron un escueto mensaje en el que escribieron "Estudiantes derrotó 5-4 por penales a Racing tras igualar 1-1 y se consagró campeón del Torneo Clausura Betano. ¡Felicitaciones!".