Chiqui Tapia recibió el respaldo de la Conmebol y fue ratificado como representante ante la FIFA

Desde la Conmebol dieron a conocer también lo sucedido en el cónclave dirigencial celebrado en la previa a la final de la Copa Libertadores que protagonizarán este sábado Palmeiras y Flamengo en Perú.

chiqui-tapia-posteo

El posteo de Chiqui Tapia tras el espaldarazo que le dio la Conmebol

"Con gran orgullo y honor quiero compartir que fui ratificado, por unanimidad, como miembro pleno del Consejo de la FIFA en representación de la CONMEBOL", dijo Tapia en sus redes sociales. Además, calificó la designación como "un paso muy importante" en su trayectoria como dirigente deportivo.

"Agradezco al presidente de CONMEBOL, Alejandro Domínguez, y a mis pares de las federaciones sudamericanas por la confianza depositada, así como también al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y, especialmente, a las autoridades de la AFA por el acompañamiento permanente", dijo.

Tapia consideró que la ratificación es también "un logro institucional y un claro reconocimiento a la gestión que Argentina viene desarrollando en el deporte, valorada hoy por los dirigentes del mundo". Durante su gestión, el Seleccionado argentino se consagró campeón de la Copa del Mundo de la FIFA en Qatar 2022 y sumó dos títulos de Copa América a su vitrina (2021 y 2024).