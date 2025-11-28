Chiqui Tapia recibió el respaldo de la Conmebol y fue ratificado como representante ante la FIFA

La Conmebol respaldó este viernes al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Lo ratificó como representante del organismo ante el consejo de la FIFA en medio de la polémica del dirigente con el Gobierno nacional y con Estudiantes de La Plata.
La Conmebol respaldó este viernes al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Lo ratificó como representante del organismo ante el consejo de la FIFA en medio de la polémica del dirigente con el Gobierno nacional y con Estudiantes de La Plata.
El respaldo político del máximo organismo del fútbol sudamericano se da justo en medio de una polémica en el fútbol argentino a raíz del título que se le entregó a Rosario Central una vez finalizado el Torneo Clausura que derivó en un enfrentamiento con Estudiantes de La Plata, presidido por el ex futbolista Juan Sebastián Verón. Luego de ese hecho, los jugadores pinchas le hicieron un pasillo de espaldas al Canalla y fueron sancionados por la AFA al igual que la Brujita.
“Este mediodía en Lima (Perú), se llevó a cabo el Congreso Extraordinario de la Conmebol. Allí estuvo presente el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, que fue ratificado en su cargo por unanimidad como representante de la Confederación Sudamericana de Fútbol ante el consejo de la FIFA. El Presidente Tapia completará el periodo de su antecesor, Ednaldo Rodrígues”, dijo la AFA en un escueto comunicado.
Desde la Conmebol dieron a conocer también lo sucedido en el cónclave dirigencial celebrado en la previa a la final de la Copa Libertadores que protagonizarán este sábado Palmeiras y Flamengo en Perú.
"Con gran orgullo y honor quiero compartir que fui ratificado, por unanimidad, como miembro pleno del Consejo de la FIFA en representación de la CONMEBOL", dijo Tapia en sus redes sociales. Además, calificó la designación como "un paso muy importante" en su trayectoria como dirigente deportivo.
"Agradezco al presidente de CONMEBOL, Alejandro Domínguez, y a mis pares de las federaciones sudamericanas por la confianza depositada, así como también al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y, especialmente, a las autoridades de la AFA por el acompañamiento permanente", dijo.
Tapia consideró que la ratificación es también "un logro institucional y un claro reconocimiento a la gestión que Argentina viene desarrollando en el deporte, valorada hoy por los dirigentes del mundo". Durante su gestión, el Seleccionado argentino se consagró campeón de la Copa del Mundo de la FIFA en Qatar 2022 y sumó dos títulos de Copa América a su vitrina (2021 y 2024).