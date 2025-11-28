Es una de las ciudades más importantes de la Patagonia y ofrece paquetes turísticos desde $360.000

La Patagonia se extiende por miles de kilómetros en el sur de Argentina, con paisajes imponentes, lagos turquesas, bosques naturales y montañas que parecen tocar el cielo. A continuación, exploramos una ciudad ideal para disfrutar de la naturaleza, la aventura y la gastronomía, con vuelos directos desde Mendoza.
El destino en cuestión es Comodoro Rivadavia, una ciudad que se encuentra en la provincia de Chubut, a orillas del Golfo San Jorge. Es la ciudad más grande de la Patagonia Austral y ofrece múltiples atractivos turísticos, además de promociones exclusivas para los viajeros que se encuentran planificando sus vacaciones.
La campaña turística Comodoro Con Viento a Favor ofrece múltiples beneficios, 3x2 en noches de hotel, descuentos en restaurantes y excursiones. El objetivo es posicionar a la ciudad como un destino ideal para hacer una escapada única al sur.
La iniciativa surge de una alianza estratégica entre agencias de viajes, hotelería, prestadores turísticos, emprendedores locales y comercios adheridos, destinada a ofrecer una experiencia completa, accesible y de alto valor para los viajeros.
Conoce la Patagonia en Comodoro Rivadavia
Al llegar a la ciudad, los viajeros encuentran una amplia variedad de actividades, sobre todo vinculadas al mar, paseos náuticos por el frente costero con avistaje de fauna marina, snorkel, buceo, nado, travesías en kayak o stand up paddle.
La noticia de la temporada es el regreso de la Ballena Sei al Golfo San Jorge después de casi un siglo. Esta especie, la tercera más grande del mundo, volvió a las costas de Comodoro Rivadavia, donde se han registrado avistajes de hasta 70 ejemplares al mismo tiempo, un fenómeno inédito a nivel mundial. Los viajeros pueden hacer paseos náuticos que parten de la Costanera Céntrica, para contemplar a estos gigantes marinos.
Además, la ciudad ofrece atractivos culturales, históricos y de aventura. Visitas al Cerro Chenque, el Museo Nacional del Petróleo, el tradicional Faro San Jorge y el Farallón, una formación costera emblemática.
Los amantes de la naturaleza y la aventura pueden hacer caminatas al Pico Salamanca, el punto más alto de la costa atlántica, vivir la experiencia 4x4 en el Área Natural Protegida Rocas Coloradas, e incluso hacer un sobrevuelo de bautismo para conocer la Patagonia desde una perspectiva diferente.
Promociones exclusivas en Comodoro Rivadavia
- 3×2 en noches de hotel y excursiones.
- Menú turista con precio fijo y 2x1 en bebidas o productos seleccionados en restaurantes adheridos.
- Descuentos especiales en comercios locales (combustible).
- Paquetes turísticos desde $360.000, con alojamiento y excursiones incluidas.
Para acceder a los beneficios, los turistas deben alojarse en establecimientos adheridos de Comodoro Rivadavia. Allí, se les otorga un voucher especial, tal como un boleto de tren, que se puede presentar en locales gastronómicos, agencias y comercios para acceder a los descuentos.
Las agencias de viajes suman propuestas con traslados desde/hacia el aeropuerto, combinaciones de alojamiento y experiencias, y promociones especiales durante todo el período de vigencia de la campaña, que comenzó el 1 de octubre y finaliza el 31 de diciembre de 2025.
Fuente: Agencia AW BRANDPR.