Es una de las ciudades más importantes de la Patagonia y ofrece paquetes turísticos desde $360.000

paisaje en comodoro rivadavia Comodoro Rivadavia queda a orillas del Golfo San Jorge. Imagen: AW BRANDPR.

La iniciativa surge de una alianza estratégica entre agencias de viajes, hotelería, prestadores turísticos, emprendedores locales y comercios adheridos, destinada a ofrecer una experiencia completa, accesible y de alto valor para los viajeros.

Conoce la Patagonia en Comodoro Rivadavia

Al llegar a la ciudad, los viajeros encuentran una amplia variedad de actividades, sobre todo vinculadas al mar, paseos náuticos por el frente costero con avistaje de fauna marina, snorkel, buceo, nado, travesías en kayak o stand up paddle.

La noticia de la temporada es el regreso de la Ballena Sei al Golfo San Jorge después de casi un siglo. Esta especie, la tercera más grande del mundo, volvió a las costas de Comodoro Rivadavia, donde se han registrado avistajes de hasta 70 ejemplares al mismo tiempo, un fenómeno inédito a nivel mundial. Los viajeros pueden hacer paseos náuticos que parten de la Costanera Céntrica, para contemplar a estos gigantes marinos.

fauna marina en comodoro rivadavia El sur te invita a sumergirte en sus paisajes y de paso, a conocer de su fauna marina. Imagen: AW BRANDPR. Composición Diario Uno.

Además, la ciudad ofrece atractivos culturales, históricos y de aventura. Visitas al Cerro Chenque, el Museo Nacional del Petróleo, el tradicional Faro San Jorge y el Farallón, una formación costera emblemática.

Los amantes de la naturaleza y la aventura pueden hacer caminatas al Pico Salamanca, el punto más alto de la costa atlántica, vivir la experiencia 4x4 en el Área Natural Protegida Rocas Coloradas, e incluso hacer un sobrevuelo de bautismo para conocer la Patagonia desde una perspectiva diferente.

Promociones exclusivas en Comodoro Rivadavia

3×2 en noches de hotel y excursiones.

Menú turista con precio fijo y 2x1 en bebidas o productos seleccionados en restaurantes adheridos.

Descuentos especiales en comercios locales (combustible).

Paquetes turísticos desde $360.000, con alojamiento y excursiones incluidas.

Para acceder a los beneficios, los turistas deben alojarse en establecimientos adheridos de Comodoro Rivadavia. Allí, se les otorga un voucher especial, tal como un boleto de tren, que se puede presentar en locales gastronómicos, agencias y comercios para acceder a los descuentos.

Las agencias de viajes suman propuestas con traslados desde/hacia el aeropuerto, combinaciones de alojamiento y experiencias, y promociones especiales durante todo el período de vigencia de la campaña, que comenzó el 1 de octubre y finaliza el 31 de diciembre de 2025.

Fuente: Agencia AW BRANDPR.