El silencioso animal que está en todas las casas y que es un peligro para las personas

Este animal puede ser inofensivo o muy peligroso y hasta mortal, según la variedad que posea. Suelen verse en rincones de las paredes, en lugares oscuros o en jardines y, a pesar de los que muchos pueden llegar a creer, pueden llegar a ser tan inteligentes que en algunos casos hasta fingen su muerte cuando se ven en peligro.

viuda negra

Cuáles son las arañas que se pueden encontrar en una casa

Son muchas las arañas que se pueden encontrar en una casa o en los jardines de esta y que se pueden dividir entre inofensivas y peligrosas.

Entre las arañas inofensivas se encuentran:

Araña patona : es de cuerpo pequeño y patas largas. Se la suele ver en esquinas de techos o paredes. Se alimenta de insectos o de otras arañas.

: es de cuerpo pequeño y patas largas. Se la suele ver en esquinas de techos o paredes. Se alimenta de insectos o de otras arañas. Araña doméstica : es de color pálido o marrón, se suele ubicar detrás de muebles y cuadros. Caza moscas y mosquitos.

: es de color pálido o marrón, se suele ubicar detrás de muebles y cuadros. Caza moscas y mosquitos. Araña saltadora : son pequeñas, peludas y de ojos grandes. Se ubican en paredes y ventanas. Son inofensivas para las personas.

: son pequeñas, peludas y de ojos grandes. Se ubican en paredes y ventanas. Son inofensivas para las personas. Araña tigre : de cuerpo pequeño y patas largas, es muy común en las casas. Suele alimentarse de otras arañas domésticas.

: de cuerpo pequeño y patas largas, es muy común en las casas. Suele alimentarse de otras arañas domésticas. Araña lobo: peludas, de color marrón, se caracterizan por correr muy rápido. No son agresivas, aunque su mordedura es dolorosa.

arana de rincon

Entre las arañas peligrosas, en tanto, se encuentran:

Araña de rincón : mide hasta 15 milímetros, presenta un color marrón uniforme. Vive en lugares oscuros, secos y pocos transitados, como detrás de los cuadros, en las grietas o detrás de los muebles.

: mide hasta 15 milímetros, presenta un color marrón uniforme. Vive en lugares oscuros, secos y pocos transitados, como detrás de los cuadros, en las grietas o detrás de los muebles. Viuda negra : es de color negro brillante, con una marca roja en forma de reloj de arena en el abdomen. Suele estar en jardines, pilas de madera y cobertizos. Su veneno afecta el sistema nervioso y requiere atención médica urgente.

: es de color negro brillante, con una marca roja en forma de reloj de arena en el abdomen. Suele estar en jardines, pilas de madera y cobertizos. Su veneno afecta el sistema nervioso y requiere atención médica urgente. Viuda marrón: su veneno es menos grave, aunque causa dolor muscular, calambres y náuseas. Igual que viuda negra, presenta una marca en forma de reloj de arena, aunque no es roja, sino marrón o amarilla.

Para combatir a este animal, tanto inofensivo como peligroso, se recomienda fumigar todos los años y mantener limpios cada rincón de la casa, como así también revisar los objetos que permanezcan en un lugar durante mucho tiempo.