El silencioso animal que está en todas las casas y que es un peligro para las personas

Hay un animal en la naturaleza que puede ser muy peligroso para todas las personas, como así también para otras especies. Una de las particularidades que posee este ser vivo es que se puede encontrar en cualquier lugar, ya sea una selva, el bosque o en todas las casas y, generalmente, nadie los ve hasta que ya es muy tarde.
Igual que muchos otros animales, esta especie cuenta con diferentes variedades. Algunas pueden ser muy peligrosas, mientras que otras no revisten casi ningún tipo de peligro. El problema es que varias de las primeras se pueden encontrar en cualquier casa y saben ocultarse muy bien.
El peligroso animal que está en todas las casas
Hay un animal que reviste un gran peligro para muchas personas, principalmente para niños y ancianos. Esto tiene que ver principalmente con la variedad que posea. Se trata de la araña.
Este animal puede ser inofensivo o muy peligroso y hasta mortal, según la variedad que posea. Suelen verse en rincones de las paredes, en lugares oscuros o en jardines y, a pesar de los que muchos pueden llegar a creer, pueden llegar a ser tan inteligentes que en algunos casos hasta fingen su muerte cuando se ven en peligro.
Cuáles son las arañas que se pueden encontrar en una casa
Son muchas las arañas que se pueden encontrar en una casa o en los jardines de esta y que se pueden dividir entre inofensivas y peligrosas.
Entre las arañas inofensivas se encuentran:
- Araña patona: es de cuerpo pequeño y patas largas. Se la suele ver en esquinas de techos o paredes. Se alimenta de insectos o de otras arañas.
- Araña doméstica: es de color pálido o marrón, se suele ubicar detrás de muebles y cuadros. Caza moscas y mosquitos.
- Araña saltadora: son pequeñas, peludas y de ojos grandes. Se ubican en paredes y ventanas. Son inofensivas para las personas.
- Araña tigre: de cuerpo pequeño y patas largas, es muy común en las casas. Suele alimentarse de otras arañas domésticas.
- Araña lobo: peludas, de color marrón, se caracterizan por correr muy rápido. No son agresivas, aunque su mordedura es dolorosa.
Entre las arañas peligrosas, en tanto, se encuentran:
- Araña de rincón: mide hasta 15 milímetros, presenta un color marrón uniforme. Vive en lugares oscuros, secos y pocos transitados, como detrás de los cuadros, en las grietas o detrás de los muebles.
- Viuda negra: es de color negro brillante, con una marca roja en forma de reloj de arena en el abdomen. Suele estar en jardines, pilas de madera y cobertizos. Su veneno afecta el sistema nervioso y requiere atención médica urgente.
- Viuda marrón: su veneno es menos grave, aunque causa dolor muscular, calambres y náuseas. Igual que viuda negra, presenta una marca en forma de reloj de arena, aunque no es roja, sino marrón o amarilla.
Para combatir a este animal, tanto inofensivo como peligroso, se recomienda fumigar todos los años y mantener limpios cada rincón de la casa, como así también revisar los objetos que permanezcan en un lugar durante mucho tiempo.