Video: un limpiavidrios se arrojó al canal Cacique Guaymallén cuando le pidieron el documento

Rescataron a un hombre que se tiró al Cacique Guaymallén para huir de la Policía

El operativo en el Cacique Guaymallén

En la intersección de la avenida Gobernador Videla y Morón, personal del Grupo Motorizado de la Policía intentó identificar al sujeto de 44 años que estaba limpiando los vidrios de los autos cuando el semáforo en rojo se lo permitía.

Al ver llegar a los efectivos, el individuo quiso escaparse con dirección al este por el Cacique Guaymallén ya que tenía antecedentes penales, de acuerdo a la información oficial. Posee dos pedidos de captura, uno en el 2001 y otro en el 2005, además de una citación judicial de septiembre del 2025.

La Policía requirió la asistencia de Bomberos de Godoy Cruz y tras la insistencia de las autoridades el limpiavidrios aceptó que le pusieran un arnés para poder sacarlo del zanjón que venía con poca agua en ese momento del día.