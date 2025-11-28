Video: un limpiavidrios se arrojó al canal Cacique Guaymallén cuando le pidieron el documento

Un limpiavidrios se arrojó este viernes al canal Cacique Guaymallén cuando vio que personal de la Policía se acercaba a pedirle su documento identidad, según comentaron algunos testigos. Trató de escaparse de los uniformados pero fue atrapado y debió ser rescatado desde el interior del zanjón.
El limpiavidrios, de 44 años, terminó detenido por resistencia a la autoridad. Tenía antecedentes penales: dos pedidos de captura
A media mañana, cerca del Nudo Vial se armó un importante revuelo cuando la zona se vio repleta de policías y personal de Bomberos. Alguien se había caído o tirado al canal. Con el correr de los minutos se supo en realidad lo que estaba sucediendo.
En la intersección de la avenida Gobernador Videla y Morón, personal del Grupo Motorizado de la Policía intentó identificar al sujeto de 44 años que estaba limpiando los vidrios de los autos cuando el semáforo en rojo se lo permitía.
Al ver llegar a los efectivos, el individuo quiso escaparse con dirección al este por el Cacique Guaymallén ya que tenía antecedentes penales, de acuerdo a la información oficial. Posee dos pedidos de captura, uno en el 2001 y otro en el 2005, además de una citación judicial de septiembre del 2025.
La Policía requirió la asistencia de Bomberos de Godoy Cruz y tras la insistencia de las autoridades el limpiavidrios aceptó que le pusieran un arnés para poder sacarlo del zanjón que venía con poca agua en ese momento del día.