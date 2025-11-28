AFA presentó a Lay's como su nuevo socio comercial

En un evento que tuvo lugar en el Predio Lionel Andrés Messi, AFA presentó el nuevo sponsor que acompañará a la Albiceleste de cara al Mundial que desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

En representación del ente regulador del fútbol argentino estuvo su director comercial Leandro Petersen que afirmó: “En el proceso de expansión global de la marca AFA es importante seguir incorporando compañías líderes en el plano internacional como Lay's, una marca que comparte la visión nuestra de crecimiento en todo el mundo. Somos una marca sólida y con un posicionamiento internacional muy importante, y en ese sentido sumar marcas como esta es algo muy positivo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PetersenLeandro/status/1994095241150804116&partner=&hide_thread=false Hoy tuvimos la excelente oportunidad de presentar a @LAYS, de @PepsiCo, como Nuevo Sponsor Oficial de las Selecciones Nacionales. Dentro del proceso de expansión global de la marca AFA es importante seguir sumando compañías multinacionales líderes que confían en los proyectos de… pic.twitter.com/cgEoBqDHyn — Leandro Petersen (@PetersenLeandro) November 27, 2025

Además, por las Selecciones nacionales estuvieron presentes el entrenador de la Sub-20 y Sub-17, Diego Placente, y la jugadora del primer equipo femenino, Aldana Cometti. Ambos destacaron lo importante de estos acuerdos para “generar infraestructura, viajar y competir de igual a igual donde les toque”.

Por su parte, el gerente general de Lay's destacó que “esta alianza marca un hito para nosotros y refuerza nuestro compromiso con una de las grandes pasiones como lo es el futbol. Es el primer paso dentro de un plan estratégico a largo plazo diseñado para estar cada vez más cerca y ofrecer experiencias únicas a todos los hinchas”.

“Hace más de 25 años acompañamos a los hinchas en cada juntada, festejo y momento compartido. Seguimos comprometidos con ofrecer productos de la más alta calidad y con estar presente en esos espacios de conexión genuina. Vivimos el futbol y celebramo sus pasiones en todo el mundo y esta alianza con AFA nos desafía a seguir fortaleciendo ese vínculo y a consolidar nuestro rol dentro de la cultura futbolera” agregó la gerenta de marketing, Agustina Padilla.