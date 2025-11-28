Inicio Ovación Fútbol AFA
AFA presentó a Lay's como su nuevo socio comercial

Lay’s se suma a la AFA. El nuevo sponsor global fue presentado en Ezeiza, reforzando la estrategia de expansión de cara al Mundial 2026

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
La Selección argentina presentó su nueva alianza comercial.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) continúa su plan de expansión global y en las últimas horas dio una nueva muestra de ello con la presentación de un nuevo socio comercial de carácter internacional. El evento tuvo lugar en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

Allí el ente madre del fútbol argentino dio a conocer a la reconocida marca Lay’s como nuevo patrocinador oficial de todas las Selecciones nacionales. Este acuerdo, que llega a 195 días del inicio del Mundial 2026, fue destacado por Leandro Petersen, director comercial de AFA.

Lays Selección argentina
La Selecci&oacute;n argentina present&oacute; a su nuevo aliado comercial.

La nueva alianza comercial de AFA

La Asociación del Fútbol Argentino, representada por su director comercial Leandro Petersen y el entrenador de la Sub-20 y Sub-17, Diego Placente, presentaron a la reconocida marca de papas fritas Lay's como nuevo sponsor de las Selecciones nacionales.

En un evento que tuvo lugar en el Predio Lionel Andrés Messi, AFA presentó el nuevo sponsor que acompañará a la Albiceleste de cara al Mundial que desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

En representación del ente regulador del fútbol argentino estuvo su director comercial Leandro Petersen que afirmó: “En el proceso de expansión global de la marca AFA es importante seguir incorporando compañías líderes en el plano internacional como Lay's, una marca que comparte la visión nuestra de crecimiento en todo el mundo. Somos una marca sólida y con un posicionamiento internacional muy importante, y en ese sentido sumar marcas como esta es algo muy positivo”.

Además, por las Selecciones nacionales estuvieron presentes el entrenador de la Sub-20 y Sub-17, Diego Placente, y la jugadora del primer equipo femenino, Aldana Cometti. Ambos destacaron lo importante de estos acuerdos para “generar infraestructura, viajar y competir de igual a igual donde les toque”.

Por su parte, el gerente general de Lay's destacó que “esta alianza marca un hito para nosotros y refuerza nuestro compromiso con una de las grandes pasiones como lo es el futbol. Es el primer paso dentro de un plan estratégico a largo plazo diseñado para estar cada vez más cerca y ofrecer experiencias únicas a todos los hinchas”.

“Hace más de 25 años acompañamos a los hinchas en cada juntada, festejo y momento compartido. Seguimos comprometidos con ofrecer productos de la más alta calidad y con estar presente en esos espacios de conexión genuina. Vivimos el futbol y celebramo sus pasiones en todo el mundo y esta alianza con AFA nos desafía a seguir fortaleciendo ese vínculo y a consolidar nuestro rol dentro de la cultura futbolera” agregó la gerenta de marketing, Agustina Padilla.

