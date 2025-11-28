¿Cuánto duran las flores de jazmín según su especie y cómo cuidarlas?

flor de jazmín (1) Las flores de jazmín son una especie única que llena de belleza y aroma cualquier rincón de la casa.

Las especies más comunes, como Jasminum officinale o Jazmín polyanthum, tienen una duración promedio de una semana, aunque en climas templados pueden mantenerse frescas por más tiempo.

Hay algunos factores que influyen en la duración, como la temperatura alta que celera el marchitamiento, la falta de agua que reduce el ciclo de floración, la luz insuficiente que hace que haya menos flores y más débiles; y por último la humedad estable favorece que las flores sean más duraderas.

Si buscas perfumar tu casa y llenarlas de estas flores primero, debes usar tijeras limpias y afiladas para cortar los tallos en ángulo. Luego ponerlas inmediatamente en agua fría y limpia cambiándola diariamente. Además, es necesario mantener el jarrón en un lugar fresco, alejado de la luz solar directa y del calor.

¿Cuánto dura la planta de jazmín?

flor de jazmín (2) La planta de jazmín tiene una cierta esperanza de vida dependiendo el cuidado, al igual que sus flores.

Ahora, si hablamos del jazmín que tienes en el jardín, según su especie, también hay una variación en cuanto al tiempo de vida que tiene. Por ejemplo:

Jazmín árabe (Jasminum sambac): con buenos cuidados puede vivir hasta 15 o 20 años.

Jazmín rosado (Jasminum polyanthum): suele vivir de 10 a 15 años con poda y mantenimiento regulares.

Jazmín común (Jasminum officinale): su esperanza de vida suele alcanzar entre 15 y 25 años.

Jazmín de noche (Cestrum nocturnum): puede prosperar de 10 a 20 años si se protege de las heladas.

Es decir, las plantas de jazmín suelen vivir bastante, dependiendo de la especie y de su cuidado. Algunas variedades son efímeras, mientras que otras pueden prosperar durante décadas en las condiciones adecuadas.

Señales de un buen cuidado del jazmín