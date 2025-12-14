Gustavos Costas quedó "en deuda" tras la derrota de Racing ante Estudiantes en la final del Clausura

Estudiantes de La Plata le ganó a Racing por penales y se consagró campeón del Torneo Clausura 2025. El Pincha le sopló el título a la Academia y se clasificó además a la Copa Libertadores de año próximo.
Gustavo Costas se mostró visiblemente afectado tras la caída de Racing ante Estudiantes en la final del Torneo Clausura
Visiblemente afectado, Gustavo Costas lamentó la caída de Racing y consideró que el equipo mereció ganar el trofeo. Sin embargo el DT de la Academia felicitó a Estudiantes por el título obtenido.
El entrenador de la Academia no respondió muchas preguntas y dejó ver su fuerte conmoción al no quedarse con el título que tanto habían esperado. "Me duele muchísimo perder este título teniéndolo tan cerca. Pienso que merecimos ganar, pero el fútbol es así y no lo supimos mantener", sentenció Gustavo Costas tras el encuentro que se definió desde los doce pasos en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. "No nos llevaron por delante; hicimos un buen partido. No tuvimos tantas chances, pero ellos tampoco nos generaron mucho", agregó.
Además, el DT de Racing destacó el valor de sus dirigidos y la entrega que pusieron en cancha. "Agradecer a este grupo que dejó todo como en todos los partidos. Jugaron desgarrados, con operaciones,dieron todo, dejaron todo y pienso que merecíamos un poco más como grupo", lamentó Costas.
El líder de la Academia felicitó a Estudiantes por el logro obtenido destacando al equipo de Eduardo Domínguez. "Felicitar a Estudiantes por el logro. Es un excelente equipo. Recibieron muchos golpes e igual se levantaron".
Por último, Gustavo Costas remarcó sentirse "en deuda" con la hinchada de Racing por declaraciones previamente emitidas. "Agradezco a toda la gente de Racing, por lo que alentaron. De corazón, hay que seguir adelante. Yo dije que venía a ganar y no a competir. Me quedo en deuda", cerró el entrenador de la Academia notoriamente afectado tras la derrota.