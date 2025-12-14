Gustavos Costas quedó "en deuda" tras la derrota de Racing ante Estudiantes en la final del Clausura

Además, el DT de Racing destacó el valor de sus dirigidos y la entrega que pusieron en cancha. "Agradecer a este grupo que dejó todo como en todos los partidos. Jugaron desgarrados, con operaciones,dieron todo, dejaron todo y pienso que merecíamos un poco más como grupo", lamentó Costas.

"NOS DUELE MUCHÍSIMO" Gustavo Costas lamentó la derrota de Racing en la final del Torneo Clausura.



El líder de la Academia felicitó a Estudiantes por el logro obtenido destacando al equipo de Eduardo Domínguez. "Felicitar a Estudiantes por el logro. Es un excelente equipo. Recibieron muchos golpes e igual se levantaron".

Por último, Gustavo Costas remarcó sentirse "en deuda" con la hinchada de Racing por declaraciones previamente emitidas. "Agradezco a toda la gente de Racing, por lo que alentaron. De corazón, hay que seguir adelante. Yo dije que venía a ganar y no a competir. Me quedo en deuda", cerró el entrenador de la Academia notoriamente afectado tras la derrota.