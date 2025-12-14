Inicio Ovación Fútbol Aston Villa
Premier league

Aston Villa, sin Dibu Martínez, se lo dio vuelta al West Ham y Tottenham, con el Cuti Romero, cayó sin atenuantes ante el Nottingham Forest

Aston Villa y Tottenham disputaron sus duelos por la fecha 16 de la Premier League este doming

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
El Tottenham, con el Cuti Romero titular y capitán, cayó por 3 a 0 ante Nottingham Forest.

El Tottenham, con el Cuti Romero titular y capitán, cayó por 3 a 0 ante Nottingham Forest.

Este domingo, por la fecha 16 de la Premier League tuvieron lugar las presentaciones de los equipos de los jugadores argentinos que militan en el fútbol inglés. Por un lado, el Aston Villa del Dibu Martínez (pero sin el campeón del mundo) remontó un partido que comenzó perdiendo y se impuso por 3 a 2 frente al West Ham de visitante. Por su parte, el Tottenham, con Cuti Romero de titular y capitán, cayó sin atenuantes ante el Nottingham Forest por 3 a 0.

Aston Villa se ilusiona con llegar a la cima de la Premier League

Sin Dibu Martínez, a quien Unai Emery prefirió darle descanso por el dolor de espalda que aqueja al argentino, Aston Villa le dio vuelta un partidazo a West Ham en el Estadio Olímpico de Londres y se impuso por 3 a 2 en la fecha 16 de la Premier League.

aston villa

Antes del primer minuto del encuentro, Mateus Fernandes aprovechó el error de salida de Ezri Konsa y marcó el primer tanto del partido para el West Ham. Apenas unos minutos después, un balón que tenía como destino a Ollie Watkins terminó impactando en el defensor Konstantinos Mavropanos y poner el 1 a 1 parcial.

Antes del cierre de la primera mitad, Jarrod Bowen tomó un desvío del remate de Freddie Potts y pusiera el 2 a 1 en favor del West Ham. En el complemento, los Villanos salieron decididos a buscar el partido y, a los 5' de la segunda parte, Morgan Rogers cruzó un derechazo para poner el 2 a 2.

Embed - ASTON VILLA DIO VUELTA UN PARTIDAZO CON DOBLETE DE ROGERS | West Ham 2-3 Aston Villa | RESUMEN

El partido se llenó de infracciones por ambos lados y el juego tuvo poca fluidez. A West Ham le anularon un gol de Bowen por una fina posición adelantada pero Aston Villa con paciencia esperó el momento indicado para dar el batacazo final. Emiliano Buendía ingresó en la segunda etapa.

Restando diez minutos para el final, Rogers se filtró en campo rival y sacó un tremendo remate para romperle el arco a Alphonse Areola y marcar lo que fue el 3 a 2 definitivo. Con esta victoria, Aston Villa cumplió 6 partidos consecutivos con triunfos y se encuentra a 3 puntos de líder de la Premier League, Arsenal.

Tottenham sufró un duro revés

En el estadio The City Ground, el Tottenham del Cuti Romero cayó por 3 a 0 ante Nottingham Forest. Callum Hudson-Odoi fue la figura del partido con dos goles y una asistencia que guiaron al equipo a una contundente victoria.

El partido comenzó con un remate que se estrelló en el palo de Ibrahim Sangaré que casi pone en ventaja rápidamente al Nottingham Forest. El primer gol de Hudson-Odoi llegó a los 28 minutos del primer tiempo aprovechando un error del arquero Guglielmo Vicario para poner el 1 a 0 parcial.

Embed - EL FOREST SE HIZO FUERTE Y PASÓ POR ENCIMA A LOS SPURS | N. Forest 3-0 Spurs | RESUMEN

El resto de los goles llovieron en la segunda mitad. A los 5 minutos del complemento, nuevamente Callum Hudson-Odoi apareció para dejar su sello en la red. El atacante apareció por el sector izquiedo, desde afuera del área, y simulando tirar un centro sacó un remate y la clavó casi al ángulo del arquero para poner el 2 a 0.

Tottenham sin poder reaccionar buscó espacios pero Nottingham Forest siguió siendo mejor. A los 35 minutos llegó la sentencia con un fortísimo remate de Ibrahim Sangaré desde la medialuna que nada le dejó por hacer al arquero de los Spurs. De esta manera, Tottenham cortó una racha de tres partidos consecutivos sin perder.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas