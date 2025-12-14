Aston Villa, sin Dibu Martínez, se lo dio vuelta al West Ham y Tottenham, con el Cuti Romero, cayó sin atenuantes ante el Nottingham Forest

Antes del cierre de la primera mitad, Jarrod Bowen tomó un desvío del remate de Freddie Potts y pusiera el 2 a 1 en favor del West Ham. En el complemento, los Villanos salieron decididos a buscar el partido y, a los 5' de la segunda parte, Morgan Rogers cruzó un derechazo para poner el 2 a 2.

El partido se llenó de infracciones por ambos lados y el juego tuvo poca fluidez. A West Ham le anularon un gol de Bowen por una fina posición adelantada pero Aston Villa con paciencia esperó el momento indicado para dar el batacazo final. Emiliano Buendía ingresó en la segunda etapa.

Restando diez minutos para el final, Rogers se filtró en campo rival y sacó un tremendo remate para romperle el arco a Alphonse Areola y marcar lo que fue el 3 a 2 definitivo. Con esta victoria, Aston Villa cumplió 6 partidos consecutivos con triunfos y se encuentra a 3 puntos de líder de la Premier League, Arsenal.

Tottenham sufró un duro revés

En el estadio The City Ground, el Tottenham del Cuti Romero cayó por 3 a 0 ante Nottingham Forest. Callum Hudson-Odoi fue la figura del partido con dos goles y una asistencia que guiaron al equipo a una contundente victoria.

El partido comenzó con un remate que se estrelló en el palo de Ibrahim Sangaré que casi pone en ventaja rápidamente al Nottingham Forest. El primer gol de Hudson-Odoi llegó a los 28 minutos del primer tiempo aprovechando un error del arquero Guglielmo Vicario para poner el 1 a 0 parcial.

El resto de los goles llovieron en la segunda mitad. A los 5 minutos del complemento, nuevamente Callum Hudson-Odoi apareció para dejar su sello en la red. El atacante apareció por el sector izquiedo, desde afuera del área, y simulando tirar un centro sacó un remate y la clavó casi al ángulo del arquero para poner el 2 a 0.

Tottenham sin poder reaccionar buscó espacios pero Nottingham Forest siguió siendo mejor. A los 35 minutos llegó la sentencia con un fortísimo remate de Ibrahim Sangaré desde la medialuna que nada le dejó por hacer al arquero de los Spurs. De esta manera, Tottenham cortó una racha de tres partidos consecutivos sin perder.