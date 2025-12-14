El nuevo Godoy Cruz: las 6 claves del presidente José Mansur

mansur 2 José Mansur ganó con el 58% de los votos.

El entrenador de José Mansur

Antes de conocer el resultado en las urnas, José Mansur spoileó a su entrenador. Mariano Toedtli fue su elegido e incluso comenzó a diagramar la pretemporada sin saber si era el ganador en los comicios. El nuevo DT fue ayudante de campo de Gabriel Heinze, con el que estuvo en Godoy Cruz en 2014. Tras dejar el cuerpo técnico del Gringo, arrancará su camino como director técnico principal en el Tomba en Primera Nacional.

toedtli tomba Mariano Toedtli, su entrenador elegido para Godoy Cruz.

La decisión con el plantel actual y los refuerzos

Si bien sostener la estructura tras el descenso no es algo barato, José Mansur tiene en claro que no va a regalar ningún jugador: "Si no viene una oferta que para Godoy Cruz sea importante yo no regalo a ningún jugador. Tendrán que quedarse y ayudar a volver a Godoy Cruz como corresponde. Hay contratos firmados y cosas que va a haber que respetar. Entiendo que pueda haber jugadores que no quieran jugar la Primera Nacional, pero si le toca va a tener que ponerse los pantalones y hacerlo".

Eso sí, el Tomba que avecina en Primera Nacional tendrá futbolistas sin tanto nombre propio y que conozcan la categoría, en lugar de consagrados de largo recorrido: "Vamos buscar jugadores con hambre. Que se quieran tirar de cabeza. Tuvimos jugadores consagrados que jugaron bien, pero es difícil que eso se de".

Las disciplinas con el básquet en el foco

José Mansur tiene en claro que las disciplinas son importantes para Godoy Cruz pero tomó una tajante decisión con el básquet. Tras una fuerte inversión de Alejandro Chapini, profesionalizándolo y siendo campeón, ahora volverá a ser amateur: "Se gastaban 30 millones por mes en el básquet, algo que no pasará de nuevo en mi presidencia. Tendrá apoyo, claro, pero como el resto de los deportes amateurs del club".

Godoy Cruz campeon basquet El básquet de Godoy Cruz dejará de ser profesional. Nicolás Ríos

Los dos puntos que considera clave

Si bien el fútbol profesional se roba todas las miradas, José Mansur hizo hincapié fuerte durante su campaña con dos ítems que considera vitales en su proyecto: la parte educativa y la parte social: "Le puedo dar una parte muy distintiva a la parte social y educativa, que estos últimos años ha estado totalmente abandonada. Por más que se diga lo contrario, ha estado totalmente abandonada. Y los socios lo saben".

La idea que tiene el nuevo presidente es sostener ambas sedes educativas (colegio tradicional y el que está en el Predio) y encarar obras para la sede social: "Estamos terminando de darle forma con el arquitecto a dos proyectos que van a dar que hablar".

El desafío económico

El fuerte recorte de ingresos no será un tema menor. Hasta esta temporada, un club de Primera Nacional recibió 40 millones de pesos mensuales de AFA, un número irrisorio para los números de Godoy Cruz. La idea de José Mansur será sostener lo máximo posible la estructura, y para eso, las ventas serán fundamentales, como también la ingeniería económica: "Es una ingeniería financiera quirúrgica la que hay que hacer. Primero con el cuidado de los gastos y después habrá que salir a buscar cosas. Vamos a sobrevivir, de eso no cabe la menor duda. Es un trabajo diferente. Este último tiempo hemos tenido déficit, pero con las ventas lo hemos ido cubriendo. Hay que ver cómo se terminan de amalgamar los presupuestos".

El futuro de Santino Andino

Sin dudas, la joya a vender es Santino Andino. José Mansur tiene en claro que el futuro del delantero podría estar lejos de Godoy Cruz, aunque no a cualquier precio. River Plate es el firme candidato y la idea del presidente, sea cual sea el destino, será vender un porcentaje del pase y dejarse otro para una futura venta.