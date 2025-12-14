El logro inédito que Milagros Alastra le dio al hockey sobre césped de Mendoza

Milagros Alastra fue elegida como la mejor jugadora del Mundial de Santiago, cerrando una actuación brillante que sostuvo a lo largo de todo el certamen. La jugadora de Universidad de Cuyo es la sexta deportista de nuestro país en lograr el galardón, la primera nacida de nuestra provincial.

Además de Alastra, fueron MVP del certamen en cuestión Soledad García (en las ediciones 2002 y 2004), Florencia Habif (2014), Majo Granatto (2016 y 2017), Lucina Von der Heyde (2018) y Zoe Díaz (2024).