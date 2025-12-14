Inicio Ovación Hockey sobre césped Hockey sobre césped
El logro inédito que Milagros Alastra le dio al hockey sobre césped de Mendoza

Las Leoncitas fueron subcampeonas del Mundial en Chile pero Alastra tuvo un fuerte motivo para sonreír. El logro inédito que le dio a Mendoza.

Amadeo Inzirillo
Amadeo Inzirillo
Milagros Alastra logró algo inédito para el hockey sobre césped de Mendoza.

ARG Field

Las Leoncitas cerraron un buen Mundial de hockey sobre césped en Chile aunque con el sinsabor de no poder coronarlo con el título. Con la medalla de plata en el pecho, Milagros Alastra tiene un motivo para golpeárselo con el logro que alcanzó de manera individual, algo inédito para Mendoza.

Milagros Alastra fue elegida como la mejor jugadora del Mundial de Santiago, cerrando una actuación brillante que sostuvo a lo largo de todo el certamen. La jugadora de Universidad de Cuyo es la sexta deportista de nuestro país en lograr el galardón, la primera nacida de nuestra provincial.

Además de Alastra, fueron MVP del certamen en cuestión Soledad García (en las ediciones 2002 y 2004), Florencia Habif (2014), Majo Granatto (2016 y 2017), Lucina Von der Heyde (2018) y Zoe Díaz (2024).

Su efectividad en el córner corto fue clave para que Las Leoncitas den pelea hasta el final en el Mundial de la categoría, marcando un total de 5 tantos en 6 partidos jugados: le anotó dos goles a Zimbabue en el estreno y uno a Galés en fase de grupos más otro doblete a China en semifinales.

Embed - Mili Alastra, mejor jugadora junior del mundo

