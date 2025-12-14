El logro inédito que Milagros Alastra le dio al hockey sobre césped de Mendoza

Su efectividad en el córner corto fue clave para que Las Leoncitas den pelea hasta el final en el Mundial de la categoría, marcando un total de 5 tantos en 6 partidos jugados: le anotó dos goles a Zimbabue en el estreno y uno a Galés en fase de grupos más otro doblete a China en semifinales.
Embed - Mili Alastra, mejor jugadora junior del mundo
Cierra la primera fecha de la Pro League de hockey sobre césped
En Santiago del Estero bajará el telón del capítulo inicial de la Pro League. Los Leones abrirán la jornada de domingo enfrentándose a Pakistán a partir de las 19, a su término, Las Leonas se medirán ante Países Bajos (cerca de las 21). Las chicas igualaron con Alemania en el último encuentro (con bonus), mientras que los caballeros derrotaron a los nerrlandeses.