Postales de una noche de boxeo por título Sudamericano histórica e inolvidable en Junín

boxeo-junin-soto-rayo-abed bajo la mirada satisfecha del intendente de Junín Mario Abed, Coki Soto saluda a su contrincante, el colombiano Carlos Rayo, luego derivado al hospital Perrupato para evaluación por su dura caída. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Un festival de lujo organizado con cariño y esfuerzo por Junín

Tal como es su costumbre, a las bienvenidas veladas que organiza Pandolfino Box, la Municipalidad de Junín, encabezada por su intendente Mario Abed sumó su capacidad organizativa en este cierre de año, y lo hizo de la mejor manera, con apoyo del Casino de Mendoza -Sala Este-.

boxeo-junin-promotoras casino La sala Este del Casino de Mendoza (IPJyC) estuvo presente con la campaña contra el juego compulsivo y la participación e menores en juegos de azar. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

"Es muy raro que haya venido esta cantidad de personas. Apostamos con todo a este festival, que no es barato, para que nuestro boxeadores pelean ante nuestra gente. Si bien este estadio es muy grande, calculamos poco más de 500 asistentes", explicó al intendente anfitrión.

boxeo-junin-food trucks No faltó el patio de comidas y los food trucks en La Colonia, Junín. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Imágenes y declaraciones de las figuras principales

Luego el ex vicegobernador Abed buscó explicaciones para el ausentismo en el estadio La Colonia, que en jornadas anteriores, con Maxi Segura de protagonista, lució desbordado. "Puede ser que este fin de semana hay competencias en el (cercano) kartódromo de San Martín, y algunas fiestas. Pero nosotros ofrecimos lo mejor que tenemos".

boxeo-junin-segura-brisa alfonzo

La palabra del Profe Maximiliano Segura

Embed - La fe del nuevo campeón Maximiliano Segura tras ganar el título Sudamericano vacante en casa

boxeo-junin-maximiliano segura-ingreso

Maximiliano Segura es, junto a Coki Soto, ídolo para los juninenses, que siguen su carrera boxística.

boxeo-junin-arancibia-gonzalez-conteo Maxi Segura espera en el rincón neutral mientras el áribtro puntano Ariel Álvarez realiza el conteo de protección a Algerbis Gonzáles, tras su primera caída. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

La felicidad y calma de Coki Soto en su entrada a la élite del boxeo internacional

Embed - La felicidad de Alfredo Coki Soto tras noquear y sumar el título Sudamericano ligero en su Junín

Con mucha calma tomó el despojo de su título de campeón Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo -AMB- por "no pedir autorización para pelear el pasado 29 de agosto en el Polimeni, donde reemplazo a su compañero de gimnasio Juan Carrasco, impedido de pelear con Rodrigo Roldán por un bajón anímico y psicológico.

boxeo-junin-medico-jose peralta El médico de turno. El siempre vigente y entusiasta colaborador con todo evento deportivo en el Este: el doctor José Peralta. "Desde que me recibí de médico que apoyo en cada pelea o partido que se haga acá en el Este", dijo el galeno. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

El Diablito Ángel Arancibia, lavallino más local que nunca en Junín

Embed - El lavallino Ángel Arancibia defendió a puro KO su título Sudamericano de peso gallo en Junín

El rival de más cuidado y peligroso fue el que le tocó al Diablito Arancibia, pero con mucha altura boxística y potencia pudo salir airoso y defender su título Sudamericano gallo.

boxeo-junin-arancibia-diaz Bombazo de Ángel Arancibia y Díaz se desploma contra las cuerdas en el anticipo del desenlace final. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

El loco festejo de Ángel Gabriel Arancibia en Junín