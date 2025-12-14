Postales de una noche de boxeo por título Sudamericano histórica e inolvidable en Junín

No fue, ni de lejos, una noche cualquiera de boxeo la de este sábado. El atractivo de un pleito por el título Sudamericano se vio multiplicado por tres en la velada realizada por la Municipalidad de Junín y la empresa Arano Box en el estadio la Colonia, del municipio esteño.
Allí tres mendocinos -dos junienses- capturaron el cetro continental en una atractiva jornada que llenó de gloria al pugilismo local.
Los púgiles de Junín, el Profe Maximiliano Segura y Alfredo Coki Soto (Medrano), más el ascendente campeón argentino y que defendió su título Sudamericano, el lavallino Ángel Arancibia; hicieron vibrar con triunfos contundentes y antes del límite a los más de 500 asistentes. Inexplicablemente esta cifra de asistentes no estuvo acorde con la calidad e importancia de la convocatoria. La grilla de combates principales fue televisada por la señal de cable Space y la satelital TNT Sports.
Un festival de lujo organizado con cariño y esfuerzo por Junín
Tal como es su costumbre, a las bienvenidas veladas que organiza Pandolfino Box, la Municipalidad de Junín, encabezada por su intendente Mario Abed sumó su capacidad organizativa en este cierre de año, y lo hizo de la mejor manera, con apoyo del Casino de Mendoza -Sala Este-.
"Es muy raro que haya venido esta cantidad de personas. Apostamos con todo a este festival, que no es barato, para que nuestro boxeadores pelean ante nuestra gente. Si bien este estadio es muy grande, calculamos poco más de 500 asistentes", explicó al intendente anfitrión.
Imágenes y declaraciones de las figuras principales
Luego el ex vicegobernador Abed buscó explicaciones para el ausentismo en el estadio La Colonia, que en jornadas anteriores, con Maxi Segura de protagonista, lució desbordado. "Puede ser que este fin de semana hay competencias en el (cercano) kartódromo de San Martín, y algunas fiestas. Pero nosotros ofrecimos lo mejor que tenemos".
La palabra del Profe Maximiliano Segura
Embed - La fe del nuevo campeón Maximiliano Segura tras ganar el título Sudamericano vacante en casa
Maximiliano Segura es, junto a Coki Soto, ídolo para los juninenses, que siguen su carrera boxística.
La felicidad y calma de Coki Soto en su entrada a la élite del boxeo internacional
Embed - La felicidad de Alfredo Coki Soto tras noquear y sumar el título Sudamericano ligero en su Junín
Con mucha calma tomó el despojo de su título de campeón Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo -AMB- por "no pedir autorización para pelear el pasado 29 de agosto en el Polimeni, donde reemplazo a su compañero de gimnasio Juan Carrasco, impedido de pelear con Rodrigo Roldán por un bajón anímico y psicológico.
El Diablito Ángel Arancibia, lavallino más local que nunca en Junín
Embed - El lavallino Ángel Arancibia defendió a puro KO su título Sudamericano de peso gallo en Junín
El rival de más cuidado y peligroso fue el que le tocó al Diablito Arancibia, pero con mucha altura boxística y potencia pudo salir airoso y defender su título Sudamericano gallo.
El loco festejo de Ángel Gabriel Arancibia en Junín